【人倫悲劇】14歲少年食飯只顧玩手機　不忿手機被沒收冷血殺死爺爺

▲ 14歲少年食飯只顧玩手機，不忿手機被沒收冷血殺死爺爺。

現代生活離不開電子產品，但意想不到竟會因此引發一宗人倫悲劇。江西一名14歲少年因在吃飯時間只顧玩手機，爺爺因而沒收電話卻掀起少年的殺機，親手殺死親生爺爺。有目擊者表示爺爺當場斷氣，目前案件仍在調查中。

據內地媒體報道，案件發生在本月15日江西南昌安義縣龍津鎮，一名14歲少年殺害親生爺爺，事緣是爺爺沒收了少年的手機，並辱罵他。

未成年仍需負刑責

有目擊者表示，當時爺爺叫孫兒吃晚飯，但孫兒只顧著玩手機，沒有理會爺爺，令爺爺一氣之下上前搶去孫兒手機，並罵了幾句，豈料孫兒就把爺爺殺害，當場身亡。

案件引來網民爭議怒罵，有人認為是玩手機所導致：「現在的孩子怎麼了」、「小時候太嬌縱了吧」、「孩子還小，別放過他」。而警方已證實案件真確性，根據當地法律，少年雖未成年，但仍需承上相應刑事責任，目前警方正進一步調查中。

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責任編輯：羅嘉欣