【醫生爸媽】遺傳科醫生莊淑貞致力醫治罕見病患　兼顧家庭及醫院工作兒子曾要求「不要返工」

▲ 遺傳科及基因組學專科醫生莊淑貞致力醫治罕見病患，需要同時兼顧家庭及醫院工作。

入行18年的中大兒科學系及婦產科學系遺傳醫學應用副教授莊淑貞醫生，曾醫治過不少的罕有病患者，作為兩子之母的她，坦言在家庭及職場上各背負着不同的責任，但她認為只要在兩方面都有「團隊合作」與「溝通」就最易可在工作與生活取得平衡，同時又不會忽略任何一邊。



很喜歡小朋友的莊淑貞，除了照顧醫院的病人之外，在除下醫生袍，回到家後就要照顧兩名兒子，盡母親的責任。在兼顧工作以及照顧家庭中，她認為要兼顧工作及家庭 最重要是「團隊合作」。

工作上有其他醫護會分工合作，家庭中丈夫會是我的夥伴，工人姐姐又會替我照顧兒子，同時我又是父母的女兒。時間永遠都不夠，要在這方面如何與家中的其他成員商量如何做好，再多做一點計劃才可。

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除此之外，「溝通」亦是非常重要，她細說兒子的趣事，例如在上班前，兒子曾懇求她不要上班，她向兒子詳細說明病患者的需要，最重要是讓他們知道工作的重要性，避免令兒子覺得媽媽拋棄他在家中，最後得更到兒子的體諒，只希望她下班後盡快回家。

我跟他說如果媽媽不上班，醫院的小朋友就會沒有人照顧，要明白原來媽媽不只是對他一人負責任，還要對社會上其他人負責任。

不過雙職媽媽總會覺得時間不夠用，她透露自己的「秘訣」就是選擇犧牲睡眠時間，也不會放棄與兒子相處的時間。

假設我需要3小時完成簡報，我可能需要凌晨四時起床，在小朋友起床前就要完成工作。當小朋友起床後，我就需要照顧他們，分一點時間給他們才可有一個良好的親子關係，他們才可健康地成長。

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記者：郭詩詩