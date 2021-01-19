  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】變身鹹蛋超人郊遊獲網民讚可愛　65歲米雪靠3個生活習慣凍齡

娛樂 12:02 2021/01/19

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

米雪真是美魔女代表。

藝人米雪雖然已年屆65歲，但不論身形及心境都年輕樂觀的她，雖然早前為劇集新版《十月初醒的月光》試造型，即要忙於為新劇做功課。不過近日雖然天氣寒冷，米雪仍都堅持運動習慣，外出郊遊。

【神鵰俠侶】66歲「金輪法王」張雷保持鋼條身材　財富交太太管理：不用為錢煩惱

米雪每天都堅持做運動。（微博圖片）

少女心爆棚

日前，米雪就在社交平台分享到迪欣湖郊遊時的照片，少女心爆棚的她更變身鹹蛋超人，穿上可愛有型的粉紅外套禦寒，擺出不同Pose，年輕活力十足。

她也寫道：「晨早迪欣湖～郊游！寧靜湖光山色！再加上這身禦寒，超有型！超溫暖！超好玩啊！」網民都紛紛留言讚米雪可愛，更封她作「奧雪曼」，搞笑地叫她拯救世界。

現年65歲的米雪保養有道，一直都是凍齡美魔女，更獲日本媒體封為「港版宮崎美子」。

【十月初五的月光】胡鴻鈞試新版初哥哥造型　何依婷首次擔正壓力大【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

米雪做運動維持體態

日本女星宮崎美子去年底為慶祝入行40周年，推出性感泳裝寫真回饋粉絲。已年屆61歲的她不論美貌還是身材都比實際至少年輕25歲而獲大讚，同時亦因其大膽舉動而在日本引起熱烈討論。

而米雪平日亦經常在社交網站分享運動、行山照，大曬Fit爆鋼條身材及馬甲線。她曾接受媒體訪問時表示不是為了炫耀，只是想向同齡朋友作出鼓勵。

她又透露自去年起，靠每日做運動維持健美體態。

米雪除保持運動外，她一直以來都在飲食與保養中下不少功夫。

【明星扮靚】李佳芯阿媽教落一個習慣保皮膚白嫩　Ali自爆9歲開始護膚【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1.多運動

米雪在過去一年經常分享運動行山照。她透露自2019年起便開始每日運動的習慣，不時與「行山發燒友」發哥周潤發一起行山，更揚言運動是「人生最值得投資的事情」。 

2.多喝補身湯水

米雪經常飲用養顏湯水，以補充骨膠原的湯水為主，因為動物骨頭可提供大量礦物質和骨膠原，有助皮膚修復。另外，她又多攝取抗氧化食物，如蕃茄、藍莓、菠菜等，有助抗氧化和抗衰老。

另為了增肌，她會多吃高蛋白質食物，如雞肉、蛋和牛奶，平時又會以蒸番薯、烚蛋、南瓜、粟米等作早餐。

3.勤保養

經常戶外活動的米雪非常注重防曬，每次到戶外都會做足防曬準備，因怕常接觸紫外線會令皮膚老化，加速皺紋形成。而不用工作的日子，米雪多以淡妝甚至素顏外出，減輕皮膚的負擔，給予皮膚足夠休息時間。

同場加映：謝雪心專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】簡淑兒靠飲食+運動塑身騷腹肌　張振朗笑稱核突Jessica神回答
16:37 2021/01/06
【明星扮靚】簡淑兒靠飲食+運動塑身騷腹肌　張振朗笑稱核突Jessica神回答
【明星扮靚】方力申1個月激減13磅　Alex分享修身餐單：減得最輕鬆的一次
15:13 2021/01/07
【明星扮靚】方力申1個月激減13磅　Alex分享修身餐單：減得最輕鬆的一次
【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
12:31 2021/01/12
【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
米雪 演員 娛樂人物職業 電視劇 行山 運動 Keep Fit 凍齡 娛樂行業

最高瀏覽

【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
【新冠肺炎】消息：今日新增逾100宗確診個案　相隔1個月再「破百」
13:16 2021/01/18
【新冠肺炎】消息：今日新增逾100宗確診個案　相隔1個月再「破百」
【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足
17:27 2021/01/18
【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足