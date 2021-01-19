【明星扮靚】變身鹹蛋超人郊遊獲網民讚可愛　65歲米雪靠3個生活習慣凍齡

▲ 米雪真是美魔女代表。

藝人米雪雖然已年屆65歲，但不論身形及心境都年輕樂觀的她，雖然早前為劇集新版《十月初醒的月光》試造型，即要忙於為新劇做功課。不過近日雖然天氣寒冷，米雪仍都堅持運動習慣，外出郊遊。

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▲ 米雪每天都堅持做運動。（微博圖片）

少女心爆棚

日前，米雪就在社交平台分享到迪欣湖郊遊時的照片，少女心爆棚的她更變身鹹蛋超人，穿上可愛有型的粉紅外套禦寒，擺出不同Pose，年輕活力十足。

她也寫道：「晨早迪欣湖～郊游！寧靜湖光山色！再加上這身禦寒，超有型！超溫暖！超好玩啊！」網民都紛紛留言讚米雪可愛，更封她作「奧雪曼」，搞笑地叫她拯救世界。

現年65歲的米雪保養有道，一直都是凍齡美魔女，更獲日本媒體封為「港版宮崎美子」。

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米雪做運動維持體態

日本女星宮崎美子去年底為慶祝入行40周年，推出性感泳裝寫真回饋粉絲。已年屆61歲的她不論美貌還是身材都比實際至少年輕25歲而獲大讚，同時亦因其大膽舉動而在日本引起熱烈討論。

而米雪平日亦經常在社交網站分享運動、行山照，大曬Fit爆鋼條身材及馬甲線。她曾接受媒體訪問時表示不是為了炫耀，只是想向同齡朋友作出鼓勵。

她又透露自去年起，靠每日做運動維持健美體態。

米雪除保持運動外，她一直以來都在飲食與保養中下不少功夫。

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1.多運動

米雪在過去一年經常分享運動行山照。她透露自2019年起便開始每日運動的習慣，不時與「行山發燒友」發哥周潤發一起行山，更揚言運動是「人生最值得投資的事情」。

2.多喝補身湯水

米雪經常飲用養顏湯水，以補充骨膠原的湯水為主，因為動物骨頭可提供大量礦物質和骨膠原，有助皮膚修復。另外，她又多攝取抗氧化食物，如蕃茄、藍莓、菠菜等，有助抗氧化和抗衰老。

另為了增肌，她會多吃高蛋白質食物，如雞肉、蛋和牛奶，平時又會以蒸番薯、烚蛋、南瓜、粟米等作早餐。

3.勤保養

經常戶外活動的米雪非常注重防曬，每次到戶外都會做足防曬準備，因怕常接觸紫外線會令皮膚老化，加速皺紋形成。而不用工作的日子，米雪多以淡妝甚至素顏外出，減輕皮膚的負擔，給予皮膚足夠休息時間。

同場加映：謝雪心專訪