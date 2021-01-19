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【開心速遞】89歲胡楓回歸《愛回家》或成長駐角色　修哥行足60多年養生從不進補

娛樂 11:38 2021/01/19

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胡楓回歸《愛‧回家之開心速遞》

胡楓昨日為《愛‧回家之開心速遞》拍攝，適逢是修哥89歲生日，《愛回家》一眾演員齊為胡楓賀壽。湯盈盈又向修哥送上咖啡機，修哥希望今年可以舉行演唱會。

胡楓在上周末已舉行網上生日會，契仔張學友、好友張家輝都隔空送祝福，胡楓直言相當驚喜：稱：「事前我真的不知道，都是新抱安排，原本以為只是切蛋糕！」

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《愛回家》一眾演員為修哥慶生。（東星圖片）

《真情》crossover《愛回家》

修哥指很久沒見過學友及家輝，因為限聚令，想約飲茶要取消。修哥又指收了很多禮物，收到好多短訊，他都未一一回覆。胡楓又笑言另一願望便是演唱會6月能夠順利舉行。

胡楓今次回歸《愛回家之開心速遞》，其實修哥過去曾驚喜客串，劇中以《真情》crossover《愛回家》，熊家成員扮演《真情》 叉燒炳，修哥則飾演叉燒炳的哥哥，兩代長壽劇交集，勾起集體回憶。

而「大小姐」林淑敏就透露，《愛回家》之後會有修哥的故事，希望他能常常來劇組演出。

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現年89歲的修哥，一直是圈中長壽人物，修哥亦常公開養生之道，去年他曾為「健康‧旦」接受鄭丹瑞訪問，修哥提到自己養生靠行路，一行行足逾60年。

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靠行路促進血氣循環

修哥表示約22歲時，曾見到一位中年人由需要別人攙扶才能慢慢行走，持之以恆不斷走路，到最後能夠健步如飛 ，他才發現行路的益處。

自此，修哥無論在片場或家中，都會走來走去，養成每天行路習慣。

修哥又指行路可以促進血液循環，更透露自己從來沒進食補品，至今上鏡依然紅粉緋緋，神采飛揚。

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阿旦節目中問修哥是否從不需化妝，修哥笑說：「我化咗妝至出世。」他解釋，由於高清電視顯示到他面上皺紋，所以近來才開始化妝出鏡。

89歲修哥兒孫滿堂，他表示天天開心、天天感恩及天天都在賺的心態，來面對人生。

同場加映 林淑敏許家傑專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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