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【繼母變老婆】減肥成功與21歲繼子出軌譜母子戀　35歲繼母誕女前夫變老爺抱孫

親子 12:22 2021/01/19

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35歲繼母與21歲繼子喜迎女嬰，前夫有孫抱！

俄羅斯一對不倫「母子戀」開花結果，現年35歲的繼母減肥變靚後，背夫搭上與21歲的繼子出軌，更與丈夫離婚，並改嫁繼子。繼母於去年6月宣布懷孕後，連日來在IG曬巨肚兼曬恩愛，本月16日突然在看電視期間穿羊水，急急到醫院分娩誕下女兒，惟繼子未有陪產。

據英國《每日郵報》報道，現年35歲的繼母Marina Balmasheva去年搭上21歲繼子Vladimir，公然在家背夫偷食，45歲丈夫Alexey Shavyrin憤而離婚，其後繼母與繼子正式拍拖，去年6月宣布懷孕，7月結婚，引來外界非議。

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繼子未有陪產

在IG擁有逾50萬名粉絲的Marina，因成功搣甩128磅而成為網紅，日前她才承認為了襯起「老公仔」，有做整形手術，並透露就快生得。於16日凌晨2時，Marina發文表示在看劇集《權力遊戲》（ Game of Thrones）時突然穿羊水，急急前往醫院分娩。

本來我想在生之前看完整部劇，現在還有4集未看，恐怕再無時間看了。

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經過多個小時後，Marina再發文稱已於當天下午4時40分平安誕下一女，體重8.2磅、52厘米高，仍未改名。

不過，繼子Vladimir沒有陪產，尚未知道是個人原因或疫情措施。而且繼子暫不想讓女兒的樣子曝光，故繼母只放B女的背影相。繼母曾大讚繼子擁有世界上最迷人的藍眼睛，未知女兒有否遺傳。

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前夫不能原諒前妻搭上兒子

Marina的前夫Alexey忽然「抱孫」，前妻竟然變新抱，直言難以原諒前妻的行為，「如果出軌對象不是我兒子，我會原諒她。」他更強調，兒子之前沒有女朋友，是前妻勾引其子。

Marina早前表示，她與繼子是真心相愛，並大讚繼子是一個好人，將會是個好爸爸。兩人已簽署婚前協議，一旦離婚，她將能保留自己所有財產。由於繼子在事業上剛起步，她負責一切買樓買車及生活開支。

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責任編輯︰林綺玲

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