【新冠疫苗】政府專家昨審視BioNtech疫苗多國數據但不包括內地　劉澤星：若害處多於益處必修改接種指引

▲ 疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，疫苗顧問專家委員會昨日（18日）經討論後認為復星/BioNtech疫苗效益高於風險，建議政府緊急使用。委員會召集人劉澤星表示，昨日已審視復星疫苗的第三期臨床數據、外地經審核批准使用，以及各地方使用的效能和安全性，包括美國、英國、加拿大、歐洲不同國家的數據，但不包括內地數據。

對於挪威有近30名長者及長期病患者接種疫苗後死亡，劉澤星今早（19日）在一個電台節目表示，昨日委員會亦有討論過，但目前數據未完整未能作出結論，期望復星提供更多數據，委員會亦會主動向挪威當局索取資料。

他又指，大部分疫苗於世界各地進行臨床研究，每地方會有人種和特色，強調批准疫苗使用不代表以後不用審視，會繼續審視香港接種後效能和可能副作，而根據第三期臨床研究，一部分人屬亞洲區，其保護率與整體相若，但涉及人數相對較少，不能當作正式解釋。

劉澤星又提到，疫苗的副作用有機會以年計才出現，所以在市民接種疫苗後，當局會有不同方法搜集疫苗的副作用和不良反應。他強調若發現疫苗的危險或害處多於得益，便會修改指引。

他在另一個電台節目表示，當疫苗到貨後，屆時會看數據，如發覺外國有嚴重事故，會要求製造商在3日內提交資料，在收到新資料後，會再考慮是否需要更改建議。他又指，衞生署轄下有兩個科學委員會跟進，強調並非一刀切提出建議就「全人類要用晒」，一定是部分人比較適合注射，部分人相對「無咁適合」，相關指引會陸續推出。

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責任編輯：陳子謙