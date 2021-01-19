【日本新事】坐北海道最新觀光船GARINKO    $260紋別觀流冰夠震撼

▲ 紋別觀光船最新型號GARINKO號Ⅲ IMERU於今年1月9日下水，讓人期待。（相片來源︰オホーツク･ガリンコタワー株式会社 fb）

疫情下雖然大家無法遊日，但嚴冬中總教人想起北海道。每年約1月至3月，都會有大量流冰（飄浮海冰）流到日本東北部的鄂霍次克海，也有不少觀覽浮冰的破冰船從網走和紋別出發，紋別的流冰觀光船已推出到最新型號GARINKO號Ⅲ IMERU，載客量也比上一代增加近1倍，希望明年疫情已過，到北海道呼吸明淨空氣。

▲ 新的GARINKO號Ⅲ IMERU可登臨眺望更遠的海景。 （相片來源︰オホーツク･ガリンコタワー株式会社fb）

GARINKO號Ⅲ IMERU重量為366噸，與第二代Garinko號相比，新船全長約45米，長了10米；寬度達到8.5米，寬了1.5米，第二代僅有128個座位，GARINKO號Ⅲ已增至235個座位，大家可以有更多機會坐著看流冰。除此之外，船隻的樓層從最高2層增至3層樓，座位也更舒適，也又新設了展望台，可以眺望更遙遠的風景之餘，也有更寬闊的走動空間，今年的觀光船將會運行至3月31日。

▲ GARINKO號Ⅲ IMERU提升了船速，變相增加看到流冰的機會。（相片來源︰オホーツク･ガリンコタワー株式会社fb）

新船啟航日期為今年1月9日，將與第二代一起，運行2艘船，為了防疫船方也把乘客人數限定為載客量約7成。而近年也許是受全球變暖影響，能夠觀看到浮冰比率的「浮冰體驗率」趨於降低。新船提高了船速（約為30 km / h），可航行至比以往更遠的海域，因此預計能看到浮冰的機會將增加，也確是一大喜訊。

▲ 新船可容納235名客人，比上一代多近一倍。（相片來源︰オホーツク･ガリンコタワー株式会社fb）

紋別觀光船

電話︰0158-24-8000

收費︰成人3,500日元/260港元，小童1,750日元/130港元

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撰文︰馮柏偉