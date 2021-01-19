【新冠疫苗】印度22.4萬人接種新冠疫苗447人呈不良反應　男護士接種後胸痛翌日亡

▲ 印度一名男護士接種新冠疫苗後感不適，翌日身亡。

全球新冠肺炎疫情持續，印度推行大規模新冠肺炎疫苗接種計劃，截至周日（17日）已逾22.4萬人接種，其中447人接種後出現不良反態，包括頭痛、輕度腫脹、輕度發燒或噁心，有三人須住院治療。一名46歲男護士接種後出現胸痛、呼吸困難症狀，翌日死亡。

綜合外媒報道，印度北方邦（Uttar Pradesh）莫拉達巴德地區（Moradabad）一名46歲男護士Mahipal Singh，上周六（16日）約於中午接種印度研發的Covishield疫苗後，翌日下午感到胸口疼痛、呼吸困難，晚上死亡。當局指出，該男子接種疫苗後，當晚在醫院夜班工作時也無問題，驗屍報告顯示，他是死於心肺疾病引起的心源性和敗血性休克，而非疫苗引起的副作用。

不過，該名男護士的兒子Vishal相信，父親是因疫苗的副作用而死。他表示，父親接種疫苗身體不適，當日下午約1時30分他把父親帶回家，及後情況惡化。另外，一名22歲保安員接種疫苗後出現過敏反應，感到頭痛，出現皮疹、呼吸困難及心跳過快情況，被送往重症病房。

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印度當局批准緊急使用的兩款疫苗包括：由英國藥廠阿斯利康研發、印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的Covishield疫苗，及印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）研發的Covaxin疫苗。其中，Covaxin第三階段試驗未完成，而接種此款疫苗的人士須事先簽署同意書，表明其「臨床功效……尚待確定」。

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責任編輯：羅嘉欣