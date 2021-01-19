【新冠肺炎】梁子超指疫情一周前已明顯反彈　促盡快檢查「三無大廈」喉管

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，昨日新增逾百宗確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超表示，源頭不明或與其他個案相關的本地病例，7天平均數均按周增約五成，反映疫情其實由一星期前已經明顯反彈。

梁子超今早（19日）接受訪問時指，疫情由一周前已經明顯反彈，當中不論是本地個案，還是源頭不明個案，7天平均數都較對上一星期增加約5成。他指出，對於有確診病例的「三無大廈」或有較多劏房物業，要盡早檢視大廈喉管，了解有無垂直傳播風險，避免引發一連串爆發。

他續指，目前難以放寬即將到期的社交距離措施，指隨着疫情拖長，會更容易出現大型傳播，令社會資源及市民的忍耐力枯竭，提醒市民若有特別高風險因素，要及早接受檢測。另亦建議政府進一步收緊戶外口罩令，亦要再與商界討論控制商場人流，並檢討大型工作地點，包括地盤等的檢測安排。

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責任編輯：郭詩詩