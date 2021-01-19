【放膽去做】極地Wilson從寮屋仔逆襲到太空人 居美港媽：其父母教育方式將喚醒港人

▲ Wilson有今日，全因父母當年嗰句「放膽去做」。（受訪者提供）

疫情之下，好多人開始咗WFH（在家工作）。自Twitter宣布，某啲職位將永久WFH，各大企業紛紛跟隨。我一向係WFH嘅倡導者，前年獲商學院邀請分享經商之道，我提到飛利浦（Philips）嘅做法。

10年前我大學畢業，加入呢間公司。當時，佢哋喺科學園裝修寫字樓，設計理念圍繞hot desking：即係冇固定座位，冇多餘實體文件，資料都儲存喺公司網絡。人手一部laptop，鍾意坐邊都得。飛利浦嘅做法值得一讚，方便跨部門合作，亦令遠程工作成爲可能。因為只要有網絡，就可以喺任何地方做野。既高效，又慳錢，仲可以不受地域限制吸納人才。不過有同事話，呢個做法唔適合香港，遲早打回原形。

預言「遠程工作」行唔通嘅同事，佢一定冇諗到，當年嘅天方夜譚，會成為今日嘅工作日常。變幻原是永恆，時代變化之快，猶如眨一眼，就換咗個世界。香港傳統教育出問題，係因為佢妄想用舊時代嘅模式，培養新世界嘅人。面對日新月異，我哋爲人父母，更應該保持開放嘅思維。我成日話，父母嘅眼界同心態，決定仔女嘅境界。今日，同大家分享一個關於「起跑線」嘅故事。

實冇出頭嘅地底泥

我有位朋友，自細就住豬欄改建嘅粉嶺寮屋，喺垃圾堆裡面執舊玩具。佢唔適應香港嘅填鴨式教育，會考科科E，唯獨英文例外，攞F。小小年紀，就俾人白眼，嘗盡憎人富貴厭人貧嘅落井下石。佢係名副其實嘅「輸在起跑線」。

好彩嘅係，佢嘅父母用盡全力，去保護佢童年嘅好奇心。知道佢鍾意大自然同大世界，父母就好實際咁搵啲免費嘅消遣：例如一齊行山、踩單車，走遍香港嘅大小山頭；或者去圖書館，搵所有關於歷險嘅書，每晚同佢講裡面驚心動魄嘅故事，令佢幻想著星辰大海進入夢鄉。

父母鼓勵佢話，風浪起跌都係常事，只要心懷夢想，就會活得有盼望。亦令佢明白，活在別人眼中會好辛苦，只有做自己，先可以自在坦蕩。於是，佢鼓起勇氣，將自己想成為探險家嘅諗法，講咗出來。今時今日，如果仔女同你咁講，你都可能懷疑佢燒壞腦。而喺20年前，探險更加係冇人聽過嘅新興行業。佢清晰記得當時嘅一幕：父母拍下佢嘅膊頭，講咗句「放膽去做」。

因為呢句「放膽去做」，佢開始努力裝備自己，仲學埋揸船、攀岩、射擊。機會留俾有準備嘅人，2007年佢終於等到，一個千載難逢嘅機會。佢向探險家李樂詩博士自薦，喺兩千名香港學生中脫穎而出，加入美國 2041 基金會嘅南極探險。自此，佢與極地結下不解之緣。

衝上雲霄嘅探險家

故事嘅主角，就係全球首位華人極地探險隊長：Wilson Cheung 張偉賢。佢會喺我嘅YouTube頻道「香港Vikey移民美國」細數入行經歷，講述極地探險故事，探討教育同人生。Wilson從地底泥，成為過百個國際講座及TED Talks嘅 speaker；從一貧如洗，到將佢嘅極地科研探險公司，搞得有聲有色；從被睇死實冇前途，到參與多個國家嘅極地工程，同埋科研項目。呢一切，全因父母當年嗰句「放膽去做」。

今日嘅Wilson，並冇止步於南北極，佢啱啱成為商業太空人PoSSUM Scientist-Astronaut 嘅候選人，會來美國受訓，有望成為第一位香港太空人。佢坦言，受訓之路會好漫長，但蓄勢待發嘅過程亦令人興奮，更期待穿上印有香港標誌嘅太空衣，參與全球暖化嘅研究。

Wilson嘅父母，用愛同信任，戰勝對未知嘅恐懼，簡單一句「放膽去做」，爲呢個逆襲成功嘅故事奠定基調。未來只會更加瞬息萬變，死守以前嗰套並非上策。作為父母，我哋要與時俱進，保持一顆接納新事物嘅心。正如哈佛大学谈判心理学教授Roger Fisher所講， 「An open mind is not an empty one」。

文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。