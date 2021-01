【放膽去做】極地Wilson從寮屋仔逆襲到太空人 居美港媽：其父母教育方式將喚醒港人

▲ Wilson有今日,全因父母當年嗰句「放膽去做」。(受訪者提供)

疫情之下,好多人開始咗WFH(在家工作)。自Twitter宣布,某啲職位將永久WFH,各大企業紛紛跟隨。我一向係WFH嘅倡導者,前年獲商學院邀請分享經商之道,我提到飛利浦(Philips)嘅做法。

10年前我大學畢業,加入呢間公司。當時,佢哋喺科學園裝修寫字樓,設計理念圍繞hot desking:即係冇固定座位,冇多餘實體文件,資料都儲存喺公司網絡。人手一部laptop,鍾意坐邊都得。飛利浦嘅做法值得一讚,方便跨部門合作,亦令遠程工作成爲可能。因為只要有網絡,就可以喺任何地方做野。既高效,又慳錢,仲可以不受地域限制吸納人才。不過有同事話,呢個做法唔適合香港,遲早打回原形。

預言「遠程工作」行唔通嘅同事,佢一定冇諗到,當年嘅天方夜譚,會成為今日嘅工作日常。變幻原是永恆,時代變化之快,猶如眨一眼,就換咗個世界。香港傳統教育出問題,係因為佢妄想用舊時代嘅模式,培養新世界嘅人。面對日新月異,我哋爲人父母,更應該保持開放嘅思維。我成日話,父母嘅眼界同心態,決定仔女嘅境界。今日,同大家分享一個關於「起跑線」嘅故事。

實冇出頭嘅地底泥

我有位朋友,自細就住豬欄改建嘅粉嶺寮屋,喺垃圾堆裡面執舊玩具。佢唔適應香港嘅填鴨式教育,會考科科E,唯獨英文例外,攞F。小小年紀,就俾人白眼,嘗盡憎人富貴厭人貧嘅落井下石。佢係名副其實嘅「輸在起跑線」。

好彩嘅係,佢嘅父母用盡全力,去保護佢童年嘅好奇心。知道佢鍾意大自然同大世界,父母就好實際咁搵啲免費嘅消遣:例如一齊行山、踩單車,走遍香港嘅大小山頭;或者去圖書館,搵所有關於歷險嘅書,每晚同佢講裡面驚心動魄嘅故事,令佢幻想著星辰大海進入夢鄉。

父母鼓勵佢話,風浪起跌都係常事,只要心懷夢想,就會活得有盼望。亦令佢明白,活在別人眼中會好辛苦,只有做自己,先可以自在坦蕩。於是,佢鼓起勇氣,將自己想成為探險家嘅諗法,講咗出來。今時今日,如果仔女同你咁講,你都可能懷疑佢燒壞腦。而喺20年前,探險更加係冇人聽過嘅新興行業。佢清晰記得當時嘅一幕:父母拍下佢嘅膊頭,講咗句「放膽去做」。

因為呢句「放膽去做」,佢開始努力裝備自己,仲學埋揸船、攀岩、射擊。機會留俾有準備嘅人,2007年佢終於等到,一個千載難逢嘅機會。佢向探險家李樂詩博士自薦,喺兩千名香港學生中脫穎而出,加入美國 2041 基金會嘅南極探險。自此,佢與極地結下不解之緣。

衝上雲霄嘅探險家

故事嘅主角,就係全球首位華人極地探險隊長:Wilson Cheung 張偉賢。佢會喺我嘅YouTube頻道「香港Vikey移民美國」細數入行經歷,講述極地探險故事,探討教育同人生。Wilson從地底泥,成為過百個國際講座及TED Talks嘅 speaker;從一貧如洗,到將佢嘅極地科研探險公司,搞得有聲有色;從被睇死實冇前途,到參與多個國家嘅極地工程,同埋科研項目。呢一切,全因父母當年嗰句「放膽去做」。

今日嘅Wilson,並冇止步於南北極,佢啱啱成為商業太空人PoSSUM Scientist-Astronaut 嘅候選人,會來美國受訓,有望成為第一位香港太空人。佢坦言,受訓之路會好漫長,但蓄勢待發嘅過程亦令人興奮,更期待穿上印有香港標誌嘅太空衣,參與全球暖化嘅研究。

Wilson嘅父母,用愛同信任,戰勝對未知嘅恐懼,簡單一句「放膽去做」,爲呢個逆襲成功嘅故事奠定基調。未來只會更加瞬息萬變,死守以前嗰套並非上策。作為父母,我哋要與時俱進,保持一顆接納新事物嘅心。正如哈佛大学谈判心理学教授Roger Fisher所講, 「An open mind is not an empty one」。

文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。