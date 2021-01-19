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【代孕棄養】內地女星鄭爽被揭秘婚又離婚　錄音曝疑找美國代孕生2子後又棄養【完整錄音曝光】

健康 12:15 2021/01/19

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內地女星鄭爽被揭秘婚又離婚，疑找美國代孕生2子後又棄養。

憑劇集《微微一笑很傾城》爆紅的內地女星鄭爽日前被揭秘婚，甚至被陸續揭發疑在美國找代母生2子，之後因與男友張恆分手，而想將2個孩子棄養。當中更傳出一段錄音檔，一把疑似是鄭爽的女聲激動地說：「這2個孩子真的打不掉，他X的，我都煩死了。」震驚網民。

鄭爽與張恆。

綜合內媒報道，鄭爽於3年前參加《這就是鐵甲》與素人張恒結識相戀，後於2019年與張恆於美國秘婚，不過現傳已入稟美國聯邦法院申請離婚，並將於本年3月審理。而離婚一事，亦牽扯出鄭爽疑似在美國找代孕生子。

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據報道，鄭爽於美國找代理孕母，於2019年12月19日及2020年1月4日得到2名孩子，不過在孩子出生前2人就分手，於是雙方討論該如何處置。

其中，傳出一段錄音檔，鄭爽父母提出「要是鄭爽和張恒不復合，這兩個孩子就不能要」，並希望棄養孩子，或將孩子送去被其他人領養。而疑似是鄭爽的女聲則表示：「這2個孩子真的打不掉，他X的，我都煩死了」。但張恒的爸爸則馬上插嘴制止：「不行的，你想得簡單了」、「這在美國是犯法的你知不知道」。

完整錄音內容如下：

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張恆指自己正撫養2名孩子

而張恆與鄭爽分手後不斷傳出負面消息，包括以女方名義借高利貸、詐騙，還被法院發出限制消費令等，對此他昨下午發文澄清，並表示自己正在美國獨自撫養兩名孩子。

張恆表示，這1年多來不斷被莫須有的污名纏身，就連家人都受到影響，讓他感到心力交瘁，他澄清自己絕對沒有做過詐騙、借高利貸、逃避貸款、攜款潛逃至美國等事，同時承認自己確實在美國。

他表示自己與家人滯留美國1年多，是因為必須要照顧並保護兩個年幼無辜的小生命，「滯留美國實屬無奈」。

另有傳媒聯絡到張恆朋友，據對方陳述張恆確實是在美國照顧2個小朋友，然後因為鄭爽沒有配合很多法律程序，所以沒辦法讓小朋友合法地回中國，所以張恆也沒法回國。

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責任編輯：羅嘉欣

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