【急性胰臟炎】男子常飲酒患急性胰臟炎送院1日亡　醫生：常被誤認為胃痛【附醫生解說】

▲ 男子經常飲酒，患急性胰臟炎送院1日亡。

飲食習慣不良，放肆大吃大喝，隨時引發健康危機。台灣一名男子平時經常要應酬飲酒，過去曾患急性胰臟炎，某日因腹痛被送到ICU，後來更出現氣喘、血氧急跌的情況，送院不到一天就不治離世。不少人會將急性胰臟炎誤以為是胃痛，有醫生就拆解了兩者分別。

胃腸肝膽科醫生章振旺日前於節目《健康2.0》分享病例，指一名男子因工作關係經常要應酬飲酒，半年前就曾因急性胰臟炎住院，當時醫生已勸他少飲酒。沒想到半年後，男子又因上腹痛被送急診。

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醫生抽血檢查後，認為急性胰臟炎的風險相當高，並可能會有生命危險，於是將患者轉送至ICU。患者於早上7時被送院，中午時開始氣喘，到了晚上血氧量更急跌，最終不治離世。

章振旺表示，急性胰臟炎成因大多數與飲酒、膽囊炎或血液三酸甘油脂過高有關，近年來流行的生酮飲食法及斷食法，都有機會導致急性胰臟炎。

急性胰臟炎病徵

不少人會將胰臟炎誤以為是胃痛，為此他解釋了兩者的分別，急性胰臟炎患者和胃病患者大多都會出現上腹痛。不過急性胰臟炎發病的時間急、痛感來得快，後背會作痛，亦可能出現口乾舌燥的情況。

▲ （節目截圖）

另外，亦有一個方法分辨判斷急性胰臟炎及胃痛。醫生江坤俊指，因胰臟位置在身體後方，當感到上腹痛時，若將身體向前彎，覺得較舒服，可能是胰臟發炎，；反之若是平躺較舒服，可能就只是胃痛。他提醒，若有不適症狀一定要到醫院求診，否則恐引發嚴重併發症。

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責任編輯：羅嘉欣