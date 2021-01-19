【公務員在家工作】因應疫情持續　政府僱員特別上班安排延長至1月27日

▲ 政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日。

因應本地疫情的情況，政府有需要繼續採取措施，減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。政府發言人今日（19日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月27日前再檢視情況。

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發言人指政府因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。但個別部門仍會就各項服務的最新需求作出安排，另行作出公布。政府的最終目標是在條件許可下，全面恢復正常公共服務。呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

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發言人指出政府將推行合適措施以進一步保障政府僱員的健康和安全。由1月21日起，如有政府僱員確診，曾於同一樓層工作的所有人員和曾與確診政府僱員一同工作的人員（即使不在同一樓層上班）均須盡快在指定限期內接受檢測，並須在家工作直至檢測結果呈陰性。如有關檢測安排影響公共服務，有關政策局或部門會盡快公布。另外，相關政策局和部門亦正籌備安排相關前線和從事高風險工作的員工接受定期檢測，以盡早識別隱形患者。



發言人亦呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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記者：伍瑋瑋

