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【虐打男童】單親媽帶3歲兒上班　遭老闆代為「管教」打至臀部紅腫瘀青

育兒經 12:23 2021/01/19

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台灣日前驚爆虐兒案，一名居酒屋老闆代員工管教3歲兒子，虐打至臀部紅腫瘀青。

台灣日前驚爆虐兒案，台中一名單親媽媽於本月16日帶同3歲兒子到居酒屋上班，期間小孩吵鬧，媽媽請老闆代為管教。老闆對男童施以體罰，造成他屁股及手部紅腫瘀青，身上亦有多處傷痕。男童母親將瘀青照片傳給友人，友人看不過眼，在社文媒體發文，案件才曝光。

綜合台媒報導，該名單親媽媽是台中「源燒420居酒屋」的股東兼店長，與老闆相熟。事發當日她帶同3歲兒子上班，自己留在1樓準備開店，把男童安置在2樓休息室。由於店務繁忙，媽媽請老闆幫忙管教正在吵鬧的男童。其後老闆從2樓下來，突然向男童媽媽說了句「對不起」便離開。

直至翌日凌晨，男童媽媽下班之後，發現男童幾乎站不住，脫下他的褲子之後才驚覺屁股嚴重瘀青，身上也有不少傷痕，趕緊為他搽藥膏。她向鄰居訴苦，指自己不敢報警，因老闆指事件傳開之後導致店舖虧損的話，要由她來負責，老闆又揚言「離開這裏讓你沒工作」。

男童臀部紅腫瘀青。（來源：Facebook爆料公社）

單親媽媽的友人得悉事件之後，看不過眼，怕老闆有進一步行動，決定在網上爆料。事件在網上傳開之後，有網民報警。警方接報到場後，聯絡男童母親及老闆到案，老闆承認曾用手打男童屁股。警方初判是管教過當，涉嫌違反台灣兒少法第49條，社工協助將小孩帶去醫院驗傷。

事件曝光之後，引來網民圍插，網民形容老闆行為「誇張」，「小朋友好可憐」、「沒有人性的老闆」、「老闆恐嚇員工真的太過份」、「一定要告他」、「不管甚麼理由，把孩子打成這樣就是不對」。

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責任編輯：王明芳

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