【中電消費券】中電推逾8000萬消費券計劃　料80萬家庭受惠【附商戶名單】

本港新冠肺炎疫情持續，本地市道持續低迷，亦衝擊各行各業。中電今日宣布消費券計劃，冀推動經濟復甦。

中電表示，為帶動消費及資助弱勢社群，將推出為期6個月，總值超過8,000萬港元的中電消費券計劃。計劃由2021年1月1日起，向接近80萬個家庭，每戶派發100港元消費券，為有需要人士提供支援，並推動經濟復甦。

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計劃將惠及接近80萬個家庭，包括低用電量住宅人士（2019年全年每期電費賬單平均用電量不多於500度）、享有長者電費優惠的人士和10,000個劏房住戶（須經由參與計劃的中電社區夥伴提名）。合資格人士將收到隨2021年第一張電費賬單一併寄出的2張面值50港元消費券，總值100港元，而社區劏房戶則會透過與中電合作協助劏房戶的社區夥伴派發。

消費券為期6個月，可於2021年6月30日或之前使用。消費券適用於所有參與此計劃的商店類型，包括食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、洗衣店、理髮店和社企零售商店等。當中包括：【商戶名單】

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記者：曾卓鋒