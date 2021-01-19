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【網上直播】許廷鏗舉行答謝會分享心路歷程　Alfred親寫感激二字贈歌迷

娛樂 13:20 2021/01/19

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許廷鏗將舉行答謝會，以感謝歌迷的支持。

許廷鏗（Alfred）今年於各大頒獎禮橫掃多個獎項，包括男歌手、歌曲及最佳中文唱片大獎，為慶祝Alfred獲得理想的「成績表」，有地產商的商場會員計劃與許廷鏗合作，於下月7日為Alfred舉辦「許廷鏗 感激有你2021網上直播答謝會」。

Alfred直言去年為豐收一年，除了感謝一直默默支持自己的粉絲外，更希望分享其心路歷程。

許廷鏗更以傳統的毛筆書法親筆寫下「感激」向支持者致謝，並把此二字打印於別注版恒溫杯上，讓粉絲像感受到他的陪伴和溫暖。

歌迷將有機會獲贈印有「感激」二字的恆溫杯。

另外，答謝會舉行當天，樂迷能夠跟Alfred以視像形式交流，大玩網上遊戲及進行1對1的深情對話，眾人更會投選最希望許廷鏗演譯的作品。

對於今次的答謝會，Alfred 說：「雖然疫情和限聚的情況下，人與人之間增添了距離，但我很有信心，不論任何模式的見面也不能相隔我和粉絲們的距離。這次活動讓我能夠與粉絲們見面相聚，表達多年來的謝意，今次的答謝會對我來說是非常難能可貴。」

Alfred感激地說，也希望在活動中以正能量感染每一位。

撰文 : TOPick柴犬出動

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