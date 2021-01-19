【身教言教】善心男清理路邊煙頭　小朋友模仿遭媽媽訓斥︰不要學叔叔撿髒東西

▲ 台灣一名男網民主動執起路邊煙頭，路過的一個小朋友模仿他的行為，卻遭媽媽訓斥不要學叔叔。

家庭教育影響孩子成長，父母的身教對子女有舉足輕重的意義。台灣一名男網民近日在社交媒體分享，指自己為了保護環境而主動執起路邊煙頭，路過的一個小朋友模仿他的行為，卻遭媽媽訓斥不要學叔叔。他同意沒戴手套或拿夾子執煙頭有錯，但有感這位媽媽不懂生活教育，大嘆「人可髒，心不能髒」。

該名男網民也是一位父親，他日前於facebook群組「爆怨公社」發帖表示，送孩子去幼兒園上課後，在校門角落發現一堆煙頭，於是隨手就執起。怎知有一個小朋友看到後，模仿他撿起煙頭，小朋友的媽媽急忙喊叫不要執，指「地上都是細菌」。小朋友說叔叔也在撿，於是媽媽回應︰

叔叔在撿那是他喜歡髒東西！不要學他。

慨嘆媽媽錯過教育孩子機會

男網民聽後不是味兒，之後跟小朋友說︰

沒有帶手套或夾子是叔叔的錯，但叔叔我愛護環境，你喜歡出門就看到滿地都是垃圾嗎？

小朋友搖搖頭，男網民提醒小朋友進學校後要洗手，同時跟他的媽媽表示教育孩子不僅是老師的職責，並指出「家長的機會教育都是孩子內心成長的重要關鍵」。可是媽媽聽了惱羞成怒，直斥「要怎樣教是我的事」，就拉著孩子進校門。

男網民不禁感慨，以前愛護環境的教育，因為保護孩子的心理而扭曲了觀念，他也曾看過中學生在街邊批評路過的清潔隊，說這種骯髒的職業他們打死也不要幹。他有感︰

人可髒，心不能髒！

網民支持善舉︰身教勝過言教

網民大多支持男網民的善心之舉，留言「你是對的，身教勝過言教！家教更勝於學教」、「給您拍拍手，感謝你的付出」，又讚賞小朋友「好孩子，希望他能一直分辨是非」。此外，有網民提醒他，「疫情時期還是要有點防護措施比較好，她（媽媽）可能用詞比較不當」。

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男網民後來更新帖文，感謝網民的鼓勵外，也檢討了自己的行為在疫情期間比較敏感，對於不足的地方會改進。他提及執煙頭，是擔心「萬一發生孩童撿菸蒂模仿大人的行為，或是吞食都說不定」。

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責任編輯：王明芳