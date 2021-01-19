【HBO電影】安妮夏菲維演疫情片《封城之盜》 趁倫敦封城去高檔百貨偷鑽石

▲ 安妮夏菲惠跟Chiwetel Ejiofor在《封城之盜》合演一對在分手邊緣的同居伴侶，卻因為倫敦封城而被迫朝夕相對。

一位擅長拍動作片的荷里活導演，在新冠肺炎疫情下會拍一部怎樣的電影？HBO Max原創電影《封城之盜》（Locked Down）以倫敦為背景，一對將要分手的同居情侶，因為封城被迫朝夕相對，枯燥生活令他們重新審視人生，包括共同策劃一次盜寶行動。

電影《封城之盜》是一部某程度上反映出2020年世紀疫情如何影響都市人關係的電影。

▲ Linda及Paxton在要分手之際，卻因疫情關係被迫同一屋簷下，因而爭吵不斷。

疫情下，人人要保持社交距離，嚴守安全守則，拍慣大製作如電影《叛諜追擊》（The Bourne Identity）的美國導演Doug Liman，也因此轉為拍小品。

他在去年7月跟英國編劇Steven Knight構思籌備劇本，選定男女主角安妮夏菲維（Anne Hathaway）跟Chiwetel Ejiofor（曾演出《奇異博士》）後，便火速在9月開始在倫敦拍攝。

分手伴侶被迫同一屋簷下

電影講述決定分手的同居伴侶Linda和Paxton，竟因封城而被強制困在家中，被迫繼續同一屋簷下。

在運輸公司當司機的Paxton被迫放無薪假覺得生活毫無意義，睡不着便走出路上大聲地向左鄰右里唸詩。當企業CEO的Linda卻日日忙着開Zoom會議，還要無奈地透過視像會議炒人。

▲ 身為分公司CEO的Linda，接獲總部指令，要她透過Zoom炒人，連她也感到難受。

這對事業成就和喜好分歧甚大的伴侶，最初在屋內互相躲避，苦悶得不斷吸煙飲酒，最後，令他們走出困局的竟然是一個他們可以合作執行的盜寶計劃，目標就是高級百貨公司內一顆價值3百萬英鎊的鑽石。

寫實反映封城後生活

這部電影特點，是它寫實地反映封城後的困局生活，如CEO在開Zoom時上身是行政套裝下身則是花花睡褲，但同時此部戲又有娛樂片常見的盜寶行動，只是今次就小規模得多。

至於知名的客串演員如賓京士利（Ben Kingsley）、賓史迪拿（Ben Stiller）等都是透過Zoom的視訊會議片段出現。

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戲中Paxton曾對鄰居大聲高呼：「善用我們共同經歷的奇幻時光，把你覺得生命欠缺的東西搶回來。」全片重點，正是如何在荒謬的世界中重燃內心那團火。

而此片導演Doug Liman拍完另類小品後，就正籌備跟湯告魯斯（Tom Cruise）上國際太空站拍下一部片了。（《封城之盜》HBO GO及Now Player現已上架）

撰文：胡慧雯