【家賊難防】家中屢失竊最大額$7000　港媽懷疑有前科子女直覺非外傭

▲ 有港媽在家中不見$7000，懷疑子女所為，直覺不是家傭，向網友查問如何是好？

日防夜防，家賊難防！有港媽幾年來多次不見錢，皆是從放在家中的銀包中不翼而飛，近日金額多至$7,000不見了，懷疑是子女所為，直覺不是家傭，港媽不知如何是好，向網民求助。

數年來家中多次不見錢

日前在網上討論區「親子王國」有港媽發帖文，標題為「 又一次唔見錢，數目不小，是否應該報警？」，該港媽育有年齡由9至16歲的子女，家中聘請了外傭。在數年來，家中多次不見錢，近日又出現失竊，更涉款高達$7,000，她認為外傭無異樣，懷疑是有前科的子女是家賊。

幾年來試過不下5次，都是從放在屋企的銀包中消失。以前最多$1,000，這次$7,000。屋企有小朋友有工人，我直覺不是工人。點算好？

孩子曾有偷錢前科

港媽指家中沒有安裝cam，是次$7,000是幫人買東西，別人還錢，剛好放在銀包，「兩日工夫已經唔見」。她只提及小朋友有前科，發現了1次是涉及孩子。

次次唔見錢之後都無見過有消費，仲有係疫情期間完全唔會出門。但唯一一次揾到證據，小朋友都死口唔認。

網民助查出真相

港媽無所適從，萬一是孩子所為，或憂慮如大義滅親報警會讓子女留案底，另一方面又不確定是外傭所為，「反應唔似」。網民提及很多意見，希望助查出真相，而不影響家庭關係：

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外傭承認偷錢

事後，港媽感謝大家的意見，找到家賊，工人已認了偷錢。外傭在某早上擺底$6,000在指定位置，其他人全部未起身，港媽立即問外傭，她就即刻認了偷錢，可是又一度找藉口，最終報警處理。

但佢只肯認由我褲袋攞咗$3,000，仲話因為我唔見$7,000，所以借錢還俾我$6,000，去到警署門口，佢先話佢願意認偷咗銀包入邊$1,000。我話你都係唔講真話，你同警察講。

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責任編輯︰王明芳