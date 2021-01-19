【魚骨刺破腸】女子飲魚湯後腹部劇痛　求醫揭4cm魚骨刺穿小腸恐喪命【附鯁喉急救方法】

▲ 一名女子飲魚湯後腹部劇痛，求醫發現被魚骨刺穿小腸。

無論成人或小孩，進食時也要小心魚骨！佛山一名女子喝魚湯後，感到腹痛，以為腸胃炎。翌日求醫檢查後，發現腹腔有異物，及後取出一條4cm魚骨。醫生指，魚骨已刺穿小腸，若不及時取出，恐有性命危險。

綜合內地媒體報道，該名陳姓女子喝魚湯後，凌晨4時許腹痛劇烈。起初她還以為吃錯東西，忍一忍就沒事，並以為是腸胃炎，遂自行服用消炎藥，惟情況反趨嚴重，於是往醫院急症室求診。醫生認為較大機會是腸胃穿孔，及後進行電腦掃描，發現腹腔內有異物造成腸胃穿孔，明顯出現腹膜炎症狀，需立即做手術。該女子向醫生表示，最近沒進食過硬的食物，也無受傷，不過前一天喝過冬瓜炖魚湯，翌日凌晨腹部不適。

手術後，醫生取出一條4cm長的魚骨，並指魚骨已完全刺穿小腸，若不及時取出，魚骨會隨腸蠕動而繼續游走，最後遺留在腹腔化膿，甚至有可能刺破其他臟器血管，導致有生命危險。目前，該女子康復進度良好。

醫生表示，陳姓女子算幸運，「如此粗大尖銳的魚刺，竟然一路通過食道、幽門、十二指腸等狹窄處。如果扎破的是這幾個部位，那問題就沒這麼簡單了，可能危及性命」。

鯁喉急救大法

消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救。當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

但若患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救原理如下：

急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

本港過往曾有兒童因為進食時鯁喉而窒息。有急症科醫生受訪時指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法：

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責任編輯：羅嘉欣