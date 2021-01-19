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涉偷貓後要求貓主不追究　無業婦被控兩偷竊及妨礙司法公正

社會 13:11 2021/01/19

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被告早前從深水埗汝州街140號一間店舖偷走相中貓隻。（資料圖片）

中年無業婦涉於深水埗一店舖外偷去一隻日本短尾貓，及後到店舖游說貓主不要追究事件，涉案婦人被控盜竊及妨礙司法公正兩罪，今（19日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2月23日再訊，被告獲准以保釋候訊，期間不得接觸控方證人。

被告李月霞（49歲），報稱無業，被控一項盜竊及一項妨礙司法公正罪。

控罪指她於2021年1月16日，在深水埗汝州街140號A地下外偷竊1隻淺啡色日本短尾貓，而上述貓隻為Khanam Meher Nizer的財產；以及於同月18日在同一地點妨礙司法公正，向Khanam Meher Nizer游說不再追究上述的盜竊案件。

案件今提堂時，控方申請押後案件以作進一步調查，被告暫時毋須答辯。辯方有保釋申請，控方反對被告保釋。

裁判官將案件押後至2月23日再訊，並批准被告以1,000元保釋候訊，期間不得離港，每周須到警署報到3次，不得接觸控方證人。

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記者：林欣樂

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