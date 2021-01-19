【口罩香港】海關檢獲市值850萬元3M N95冒牌口罩　假貨每個售價比真貨平近一半

▲ 海關檢獲市值850萬元3M N95冒牌口罩。

海關今日（19日）宣布，上周四（14日）展開反冒牌口罩行動， 檢獲一批共33萬個準備經香港輸往海外的醫療級冒牌口罩，總值約850萬港元， 檢獲貨值超越去年10月至11月兩宗同類型案件，共檢獲20萬個醫療級口罩的總和，為海關歷來檢獲最大貨值冒牌口罩。

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海關版權及商標調查科指揮官司徒志輝表示，早前接獲舉報一批口罩將經香港轉往海外，關員經過深入調查及商標持有人協助下於上周四展開行動，突擊搜查一間位於葵涌物流公司，檢獲一批冒牌醫療級口罩，調查後發現該批口罩不會流入本港市場，相信不法商人將口罩經香港轉往海外圖利。他指出，海關積極追蹤貨品來源及去向，行動中暫時未有人被捕，不排除稍後會有拘捕行動。

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司徒志輝說，仍調查該批口罩來源，並將口罩送往化驗所作安全化驗，案件仍在調查中，跟據商品說明條例任何人為銷售或售賣用途而管有冒牌物品即屬違法 ，一經定罪最高可被判罰款50萬及監禁5年，海關自去年1月27日起開始代號守護者巡查防疫產品行動，已出動6400人次，巡查逾4萬間次處所，行動至今共拘捕88人，檢獲防疫物品包括623萬個外科口罩、317支消毒酒精及23支生理鹽水，守護者行動會持續進行。

海關強調會與商標持有人緊密聯繫，留意市場狀況打擊違法防疫產品。 海關呼籲零售商及市民要光顧有信譽商店， 如有疑問可致電海關熱線25456182，或海關舉報電郵crimereport@customer.gov.hk舉報。

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記者：黃傑偉、陳麗娜