【女人當自強】陳自瑤瀟灑自信活出真我　Yoyo發文感謝支持：生活哪裏都可愛！

▲ 陳自瑤愈來愈有個性及自信。

在剛過去的TVB《萬千星輝頒獎典禮》中，王浩信贏得視帝時發表得獎感言時，罕有答謝太太陳自瑤（Yoyo）幫忙照顧女兒。不過，當時陳自瑤就意外被拍下目無表情的反應，隨即引起網絡熱話，到今仍為人談論。

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▲ 陳自瑤感謝網民支持。（Instagram圖片）

陳自瑤展現自信

陳自瑤的疑似「黑面」表情成為網民的熱門Sticker，Yoyo為事件解畫時指只是當晚太冷身體不適而且疲累才會有此反應。之後，她在出席TVB新劇活動時，亦再提到不會為王浩信慶功。

不過，陳自瑤的表情及反應網民Like爆，更封她做視后，人氣絕不比蔡思貝遜色，陳自瑤亦對此表示感謝大眾支持。

而Yoyo就一向受在社交平台分享正能量語錄，她近日就連同新相連出兩Post，展示自信甜美的笑容。

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Yoyo瀟灑人生

陳自瑤先在周六（1月16日）發文，對近來支持她的人表示感激：「這陣子，感受到滿滿的愛，感覺很溫暖！祝親愛的你們週末愉快！」

之後，Yoyo在今天（1月19日）又再出Post分享自在瀟灑的人生態度：「你若愛，生活哪裏都可愛！你若感恩，處處可感恩！你若成長，事事可成長！不是世界選擇了你！是你選擇了這個世界！」

▲ 陳自瑤因頒獎禮一個表情引起網民關注。（Instagram圖片）

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由宅男女神到靚媽

現年39歲的陳自瑤自2000年起，任平面及電視廣告模特兒入行。2004年，她參演劇集《赤沙印記@四葉草.2》走進電視界，當時的她仍帶點Baby Fat、水靈靈的大眼睛加上長直黑髮，青春可人的模樣令觀眾留下深刻印象，成為當時「宅男女神」。

之後，她參與處境劇《同事三分親》，飾演帶點刁蠻的妹妹角色Kawaii，成功入屋。2008年，她與比她年輕兩歲的王浩信合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》結緣，並在2011年結婚，陳自瑤正式成為人妻，女兒王靖喬（QQ）在2012年出世。

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Yoyo為照顧家庭曾減少幕前演出，直到近年才開始接拍較重戲份角色。在2020年，Yoyo在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角大受好評，終由昔日的小妹妹到觀眾認同的演技實力派。

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