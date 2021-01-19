【體罰教育】4歲兒嘴裡含飯違反「親子約定」　遭父母嚴重虐打滿身鞭痕亡

▲ 台灣一對父母與兒子約定不聽話便體罰，去年兒子因將飯含於嘴裡而違反約定被打致死。

現今社會，不少家長仍相信體罰能讓孩子記得教訓。台灣高雄一對夫婦在2018年因不滿4歲兒子吃飯時將飯含於嘴裡，違法之前承諾的親子約定，便藤條處罰致兒子滿身傷痕。兒子兩日後因休克送院救治，最終腎衰竭不治。案件近日審理，法官指4歲孩童不理解何謂「約定」，考慮到母親患抑鬱症，依照致人於死罪判處4年2個月監禁。

綜合台灣媒體報道，來自台灣高雄的洪姓男子與劉姓女子婚後育有2子，因劉女除了負責家中孩子外，更要協助丈夫處理公司業務，壓力大致患嚴重憂鬱及焦慮症，被醫生診斷出有「完美性格」。雖然劉女接受治療，但未見有改善。

兒子違反約定藤條處罰

在2018年間，洪男懷疑4歲幼子拿走電視遙控器卻說謊，便舉起藤條怒打，導致幼子手臂、臀部、小腿等處瘀傷。而在同年4月4日，劉女表示幼子在吃晚餐時將飯含在口中，不願意吞下，勸喻後仍不聽話，認為他違反二人之前說不聽話便體罰的「親子約定」，於是拿出藤條狠打。因幼子四處閃躲而傷及頭部、手部及身體各處。不料，在4月6日凌晨，幼子突然沒有呼吸休克，送院後證實不治。

男童遭毆打致出現橫紋肌溶解症

醫生表示，4歲男童疑因毆打出現橫紋肌溶解症狀，身體均有多處新舊擦挫傷、瘀傷，併發急性腎小管壞死。而法醫解剖後發現，男童身上的傷痕與警方檢獲的藤條吻合。

狠批父母的育兒方式

案件近日審理，法官批評劉女的育兒方法，指劉女供稱與幼子約定不聽話便接受體罰，惟幼子年紀尚輕，根本未能理解何謂「約定」，認為4歲幼童仍在發展階段，需要父母一步一步培養教育。最終，法官考量劉女患有抑鬱症減刑，以成年人故意對兒童犯傷害致死判處4年2個月刑期，而洪男曾虐打男童，以成年人故意對兒童犯傷害罪判處1年。

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責任編輯：王明芳