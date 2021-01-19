【賤男老公】韓團29歲男星拋妻棄子拒付贍養費　40歲前妻賣名牌包裝口罩還債養家

▲ 29歲前韓國男團U-KISS成員Eli，與大11歲的妻子池妍秀離婚後，沒有支付贍養費一走了之。

29歲前韓國男團U-KISS成員Eli（金炅才），2015年自爆與大11歲的模特兒妻子池妍秀已秘婚1年半，翌年6月誕下兒子榮升新手爸媽，其後更上節目曬恩愛。豈料去年11月，Eli宣布已離婚，兒子歸前妻撫養。池妍秀日前上節目痛斥前夫沒支付贍養費，她要變賣名牌及包裝口罩去還債養家。

Eli透露目前身在美國，跟前妻和兒子分隔兩地。池妍秀成為單親媽媽後生活艱難，她日前在YouTube頻道《深夜食堂》的節目中表示，自離婚後，她獨力撫養兒子，加上疫情問題，她約有一年無工開，令她陷入經濟困境，更被評為信用不良者一年。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

幕前一年無工開 做工廠妹包口罩

池妍秀自言目前有負債，跟兒子二人租屋住。由於疫情下可以打工的地方不多，但她為了還債養家，放下身段到工廠打工，負責包裝口罩，但競爭太激烈。說到痛處，她不禁傷心落淚。

只要是有錢的事情，甚麼都可以做……

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

池妍秀透露沒有人可以幫忙照顧兒子，她工作時，兒子會一直找媽媽，令她快要瘋了。「我失去一切，已一無所有，我只想到我會死掉。」

婚後一直變賣名牌撐起頭家

節目播出後引起網民熱議，並重提池妍秀於2018年一個綜藝節目上，曾透露跟Eli的生活只是外表風光，實際上兩人一直財困，她需要變賣名牌支撐。早於結婚前，她已負責約會的費用，婚後她努力賺錢養家兼養Eli的愛車。

因為老公出事，為了處理他的事情，連我的名牌手袋、珠寶都賣掉了。表面上大家的婚姻都很好，但我是瘋狂的婚姻。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網民狠批賤男︰丟了男人面子

當時有網民已批評Eli是不負責任的男人，如今再爆出他拒付贍養費，更避走美國，被網民封為「賤男」。網民狠批他丟了男人的面子，「如果有良心的話是否要負責孩子的生活費」。

Eli於去年11月底發出一張全黑圖片發表離婚宣言，聲稱「我會盡全力做個好爸爸，雖然不知道未來會怎樣，但我會一直祈禱兒子和他的媽媽幸福，感謝這幾年一直支持我們的大家，也很抱歉最後是這樣的結果。」Eli並將與池妍秀的合照全部刪除。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲