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「包山王」黎志偉輪椅攀高廈挑戰至今籌得600萬元　將用作購買「機械腳」助脊髓損傷患者

社會 13:59 2021/01/19

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輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉上周六（16日）挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場。（受訪者提供）

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉上周六（16日）挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場，歷時超過10小時，最終因入夜後風勢轉強，基於安全考量下在約260米的高度終止挑戰，但有關活動至今共籌得600萬元，將用於推展機械腳復康計劃、臨床服務及研究工作，並購置「機械腳」，讓脊髓損傷患者及行動不便的病人可「再次行走」。

黎志偉坦言「有感遺憾」，因他知道全部隊員、甚至很多香港市民都期望見到他成功「登頂」的一刻，感到「辜負了隊友」，心情百感交雜，

我當時仍有體力，甚至已說服身體不要再抽筋，但無奈風勢太大，我沒想到這是原因要停下，因為外在因素而被迫叫停，實在很失望。我實在不想放棄，我確實很不情願，但我 要顧及所有隊員及自我身安全，我只可以這樣做......但無論如何，我已盡了全力。

他又指，今次挑戰跟他的人生一樣，很多因素會預計不到，都要盡力做，又寄語「實踐夢想哪怕只剩雙手」，雖然個人心願未了，但希望他嘗試實現夢想的經過，仍然可以鼓勵大家「有夢想就要去實踐，哪怕你只剩下一雙手」。更多足本訪問詳情，即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙

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