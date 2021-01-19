非法集結案區院續審　西裝男阻撓記者拍攝作證督察

▲ 案件今（19日）於灣仔區域法院續審。（資料圖片）

2019年8月中紅磡道有人堵路，警方驅散及拘捕4名男女，其中26歲男保安涉踢中警員頭部致其嘴唇流血，4人否認非法集結等罪，案件今（19日）於灣仔區域法院續審。有記者在灣仔政府合署大樓的地庫停車場等待拍攝證人時，遭疑似警員男子阻撓，對方聲稱該處屬法庭範圍，不准拍攝；惟早前司法機構已表示該處不屬於法院的管理範圍。

被告張漢東（26歲；保安員）、姚子浩（23歲；音響技術員）、15歲女童及唐健龍（20歲；學生）。4人否認1項非法集結罪。

張另否認襲警、公眾地方管有攻擊性武器及爆炸品共3罪；姚亦否認1項公眾地方管有攻擊性武器罪。

辯方今續盤問控方證人高級督察陳曉馳，案件押後明（20日）續審。記者在灣仔政府合署大樓的地庫停車場等待拍攝證人時，遭身穿西裝的疑似警員男子阻撓，指地庫停車場屬法庭範圍，不准拍攝。雙方一度爭拗，該男子多次要求記者證明該處可拍攝，又拒絕表明身份。

翻查資料，過去亦有記者曾在大樓地庫停車場拍攝時遭阻撓，經電郵查詢司法機構後，獲回覆確認大樓地下和UB樓層的停車場範圍不屬於法院的管理範圍。

TOPick記者向警察公共關係科查詢回應，暫未獲回覆。

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記者：王仁昌