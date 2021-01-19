【新冠肺炎】媽媽染疫採檢7次均呈陽性　網民剖白隔離期怕中招累街坊壓力巨大

▲ 網民剖白隔離期間慘況，怕自己中招累街坊壓力巨大。

全球新冠肺炎疫情持續，一名台灣確診者家屬日前就公開隔離期間屋企慘況，媽媽染疫隔離，爸爸手術住院，並剖白自己在隔離期間感受到巨大壓力，深怕傳染到同事和朋友。

原PO於討論區「PTT」發文，指雖然大家對疫情有警覺是好事，但毋須過度恐慌。他提到自己的媽媽算是「確診者元老級案例」，因爸爸生病需要在醫院陪病而染疫。當時媽媽採檢了7次都是陽性，共住了40多日醫院，最後才3次採陰出院。

而媽媽染疫，亦為他帶來巨大壓力。他表示自己當時在家隔離，也有咳嗽、流鼻水，心中壓力很大。

深怕自己是不是真的也染疫了，影響到公司的同事跟身邊的朋友。前前後後也被插了二次鼻子，都是陰性。

另一方面，隔離期間本來已出院的爸爸情況再度惡化在家中吐血，網民唯有急忙打電話取得許可，開車載爸爸到醫院急診：

後來還開刀，等於爸媽兩個同時在醫院，一個手術住院一個確診隔離，那時候整個家真的是慘到不行...

對於大眾不斷詢問密切接觸者的朋友、同事行蹤，他表示不解。因為如果確診者沒有如實告訴人自己確診，基本上那些人都不會知道自己需要自主健康管理：

除非當事人有明白的告訴近期接觸過的人，但這個又何嘗需要多大的勇氣？

他表示，自己隔離期間有老實通知近期接觸的親友跟同事，請大家注意身體狀況，且要少外出，免得萬一自己真的確診，會在牽扯一連串人士。但假如他當初沒有老實地跟朋友講，除了公司的人之外，朋友基本上不會知道他在隔離....

隔離期間問我去過哪，我根本沒辦法記得非常清楚。所謂疫調也真的沒辦法100%告訴你什麼地方安全不安全，這些事情只有經歷過的人才知道恐慌跟壓力。

他希望大眾只需要做好基本動作，把所有地方都當成有染疫的可能，戴好口罩、消毒、盡量避免去人口密集的室內空間就可以。

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責任編輯：羅嘉欣