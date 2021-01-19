【STEM教學】小學推天文教育設私人星象館　助學生探索宇宙啟發創意

▲ 佛教黃焯菴小學推出天文教育，助學生探索宇宙。

中小學近年積推行STEM教學，銅鑼灣佛教黃焯菴小學早前得到優質教育基金撥款60萬元，購入逾10枝專業天文望遠鏡及建立校內的「數碼立體星象館」，讓學童探索星空， 校長許定國指出，並不是要讓他們做天文學家或航天員，但引發其探究求知的精神，才是重點。尋常的「天文學會」校本化，確是創新之舉。

現今小學教育重視學童的全人發展，佛教黃焯菴小學校長許定國說起校內這「星空奇遇」的原委，原來與他在前校任教時的「天文夢」有關，他說︰

08年在舊校曾獲一間NGO邀請，義務擔任美國航天交流團導師，到訪美國太空總署，當中可感受到當地由幼稚園到高中，都有天文學和太空科學培訓的教材。剛好那時國內有股航天熱，故一直想將天文教育納入學校內，啟發學童的興趣。

圖書館 引入VR配套書籍

其計劃名《星空奇遇銅鑼灣》，大致從閱讀、「數碼立體星象館」及校內的「星空走廊」入手。近年學校強調STEAM教學，許定國表示要校內把這字成為STREAM，即加入Reading這元素。校內的圖書館主任黃俊安表示，館內購入不少可配合VR和AR使用裝置的圖書，讓學生從立體到浸沉式感受星空世界。

算是跨學科閱讀。我們可以從古代神話開始，如女媧補天、嫦娥奔月等故事引入學生們的興趣，年級漸長就可作主題閱讀，述及太空及星球的繪本，各有不同的學習單元。

譬如AR讀物，用手機或平板電腦一掃QR Code就呈現星體或天文現象，而戴上VR眼罩，更可進入太陽系、銀河系的世界，了解宇宙深處的奧秘，或身歷其境登陸月球，體驗完畢還可繼續查資資，寫閱讀報告，完全是一個自學的過程。

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星象館 介紹天文現象

至於此星空體驗的「主菜」，則是這「數碼立體星象館」︰在課室內置一個360x180度全天域魚眼鏡高清DLP投影機，用以播放全天域天文主題的電影，亦能模擬星空，太陽系，太空船航行等字宙的場景，讓孩子仿如身歷其境。常識科科主任陳建烽老師表示，這星象館約可容納50名學童，

譬如可認識星體的運轉，或講解季節的變化，也有不同的主題，如介紹不同的月相，從娥眉月、滿月到月沉等，可調校快慢。如果學生對個別星體有興趣，還可拉出一顆來觀察，如土星等都可放大看。課本只是圖片，沒有這份臨場感。

許定國形容如同把「太空館天象廳」搬入學校，從而認識天文知識，而校內亦計劃日後用魚眼鏡按課程製作相應影片，於此播放，加深課本學習外的體驗和過程。

許定國表示，校內也提倡「樂學樂玩」方針， 「即課堂學科盡量於午飯前進行，下午則寓玩樂於教學，譬如這天文學堂，可能中文課內有講過哈雷彗星，之後就可在這星象館觀賞，實行作跨學科的應用，善用資源配合。」

而在此課室內，亦有太空人裝備，讓小孩穿上太空衣，打卡之餘亦可想像他們在無重狀態下如何穿梭宇宙。

校園天台 購望遠鏡變身天文台

優質教育基金的撥款中，部分則購置這11枝專業天文望遠鏡，部分是150mm口徑 f/7比三片式空氣分離APO折射鏡，全片幅攝影平場鏡及赤道儀等天文裝備，讓學生觀察肉眼不能分辨的天體。

▲ 得到優質教育基金的撥款，校內也購置了多部天文望遠鏡，讓學生試看星體。(相片來源︰佛教黃焯菴小學提供)

部分一枝較大的天文望遠鏡，可配太陽濾片，令它不只可觀星還可以賞日。「學生可自己組裝，選擇適合的目鏡，再調整位置及清晰度。部分成績較佳的尖子同學，還可做天文大使的角色，引領同學探索天文現象。」 待疫情稍歇教學回復正常，校長也說有機會舉辦親子觀星夜，讓家長陪同小孩在校內的天台，以天文望遠鏡將銅鑼灣的星象盡收眼底。

設星空走廊 認識二十八星宿

另外，校內也設有星空走廊，即在校舍後的斜坡空間，設計成拱頂的夜光隧道設計，涵蓋了西洋十二星座及中國二十八星宿。同時備有八大行星模型，廿四節氣卡及赤道式教學日晷等天文教材。

走廊繪畫學童心目中的星空圖像，另有10段聲音導航，同樣一掃QR code就可聽到，同樣學生之後有興趣，也可到圖書館找書看作延伸學習。

許定國表示這個天文教育的初心，不一定讓學童當天文學家或航天員，主要是引發他們探究求知的精神，方是學習的最大得着。

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記者︰馮柏偉