【紓緩腹瀉】體質敏感情緒焦慮易腹瀉　中醫教改善方法養好脾胃

▲ 中醫指，敏感體質、情緒焦慮人士也較易腹瀉。

大便肯定是人體廢物，排出身體當然是最正常不過的事。不過現代人標榜大便充滿濕毒，不加快排出身體恐怕就會傷身。其實排便的規律最好一天一次，定時更好。兩天一次也不是大問題，一日兩次也可以，中醫更重視大便的顏色、是否成形。

四神粉健脾 改善脾虛困濕情況

如果想大便成形，其實有很多方法，蓮子、茯苓、薏米、茨實都是非常健脾的中藥，同樣也是食材，大家可考慮購買一些現成的「四神粉」作為早餐，改善脾虛困濕的情況。

參苓白朮散（人參、 白朮、扁豆 、茯苓、甘草、山藥、蓮子、 薏苡仁、桔梗、砂仁、大棗3枚 ）是一個很多的健脾方劑，我在臨床上常遇到腸胃敏感的人，患有腸易激綜合症人士，配合痛瀉要方（白朮、白芍、陳皮、防風），療效確實不錯。

腹瀉多與焦慮有關

我有一位男病人，他是一位教師，從3歲發病到73歲，天啊！只能居住在工作附近的地方。他有一段很有趣的治療經驗，就是有一位美國外科醫生，告訴他，他的腸是很活躍的向下，只要把其中一段反過來，就可以減慢蠕動，我聽起來當然覺得匪夷所思，他打開衣服，果然有一條七八吋的疤痕，我問他手術後那有沒有改善，他說腹瀉腹痛的情況依然。我懷疑是一種心理療法，可是沒有成功。

腹瀉很多時與情緒焦慮有關，中醫認為是肝氣鬱結、肝鬱脾虛，因此除了健脾以外，還要疏肝理氣，讓這個人的情緒平靜，好轉，才能從根本治療腹瀉。

【同場加映】急性腹瀉人士適宜進食的食物

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「五更瀉」人士要溫補脾腎

有一種情況是凌晨5點6點時，肚子就會像鬧鐘一樣叫醒主人，要去大便，這是脾腎陽虛證，需要溫腎，服食「四神丸」（補骨脂、吳茱萸 、肉豆蔻、五味子、生薑、大棗 ）。這個和「四神粉」不一樣，能夠溫補脾腎、澀腸止瀉，對於「五更瀉」特別有神效。

「餐後瀉」多屬敏感體質

如果是每餐之後，都立刻要去大便，可以稱為「餐後瀉」，多數便軟，這些人多是敏感體質，有鼻敏感、濕疹或者哮喘病史，看舌頭的話，可以看到地圖舌，剝苔。

在治療濕疹的經驗中，發覺如果能把大便好好的通暢一下，有時用瀉法，把腸道濕氣排走，有利於濕疹的康復，特別是急性、亞急性的濕疹。但要好好顧護病人的脾胃功能，不能攻伐過度。

脾胃是後天抵抗力

脾胃就是我們後天的抵抗力，對自己的脾胃好點，就要選擇多吃健康的食物，可是現代人離不開快餐、零食、甜點。很多女性也無法抗拒蛋糕甜品，如果把這些甜點和一些運動捆綁在一起，訂出一些守則，吃了雪糕，一定要晚上喝薑茶解寒；吃了甜點，一定要做30分鐘運動或者瑜伽去抵消熱量，可能是一種不錯的折衷方法。

人體不會弱得連吃一包薯片都會生病，或者一塊朱古力就生暗瘡，只要我們常常運動，多吃菜和水果，為健康打底，我們便可以品嘗不同美食，享受豐富的人生。

文章獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

標題經編輯添加及修改，原題為〈每個人都應該排出宿便嗎？〉，節錄於《家湯》

【同場加映】本港約百萬人受偏頭痛困擾 偏頭痛發作可致嘔吐疼痛72小時

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣