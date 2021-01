擴散性乳癌患者　護骨好過活

▲ 臨床腫瘤科專科潘智文醫生

在香港,乳癌為女性常見癌症之首,平均每15名女士便有1名有機會患乳癌¹。除家族病史外,吸煙及肥胖等人士亦屬高危。臨床腫瘤科專科潘智文醫生表示:「在出現轉移的晚期患者中,有約7成患者出現骨轉移²,而骨轉移或會引發『骨骼相關事件』(skeletal-related events, SRE),併發症嚴重影響患者的身心健康。因此,除進行合適的癌症治療外,補骨治療亦很重要,有助改善患者的生活質素。」

「骨骼相關事件」或致大小便失禁

近年,乳癌呈年輕化趨勢,潘醫生指出:「不少發病時均在50歲前,甚至有20多歲的個案出現,情況不容忽視」。而對於晚期骨轉移的乳癌患者而言,骨轉移所引發的「骨骼相關事件」影響甚廣。潘醫生又指:「若骨骼受影響或侵蝕,便會引致各種疼痛的症狀,例如:若骨轉移影響脊骨,或會壓著脊椎,令神經受損,使患者雙腿無力或麻痺,甚至會大小便失禁³;若影響負重的骨骼如大腿骨,或會出現病理性骨折,大大削弱患者的活動能力⁴,因此患者或需進行手術或電療³。另外,『骨骼相關事件』的症狀亦有機會導致抑鬱等情緒問題⁵ 。」

骨質治療助減少疼痛症狀

當出現骨轉移時,「護骨」與治療癌症同樣重要,而補骨治療旨在減少骨轉移引致的疼痛症狀,預防及減低骨轉移引致的骨骼併發症。現時的補骨針包括傳統的雙膦酸鹽類藥物及較新的RANK配體抑制劑。兩者均以注射形式進行,雙膦酸鹽類藥物為靜脈注射,而RANK配體抑制劑則是皮下注射,在使用上較為方便 。

與傳統的補骨針相比,RANK配體抑制劑能更有效延緩或減低「骨骼相關事件」發生的風險⁶,亦不需因避免腎功能方面的副作用而調整劑量⁶。值得注意的是,極少數患者或會出現牙骨枯⁷,因此建議患者應定期檢查牙齒,確保口腔衞生,減低蛀牙或者牙骨枯的情況。

曾有38歲的在職媽媽,初時出現骨痛的症狀,但因為年輕且無乳癌家族病史,所以誤以為只是工作及照顧小朋友辛苦所致。但在約3個月後痛症愈來愈嚴重,服食消炎藥亦無助減痛。及後發現右邊乳房有兩厘米的硬塊,確診患荷爾蒙陽性乳癌,且出現骨轉移的情況。除接受新一代的荷爾蒙治療及電療外,亦使用了RANK配體抑制劑。約3個月後癌細胞指標已下降,疼痛的症狀亦得以紓緩,在約3年後病情亦已暫時穩定,可以繼續如常上班及照顧家人。

