【食用安全】3款彩色口罩含鉛可損兒童神經發育　台灣消基會20款口罩大比拼

▲ 台灣消基會在3款口罩中驗出重金屬鉛。

新冠肺炎疫情持續，口罩是必不可少的日用品。自日前傳出彩色口罩或含致癌物後，台灣食藥署就市面彩色口罩進行隨機抽檢，結果未發現不達標情形。然而，台灣消費者文教基金會（消基會）針對20款彩色口罩作檢測，發現3款含重金屬「鉛」，另有一款口罩在染料部分更溶出甲醛。

台灣消基會上月（12月）在各大賣場、連鎖藥粧店及電商平台，購買20款彩色口罩樣本，價格每片約為港幣1至4元，分別測試口罩的重金屬、塑化劑含量、PM2.5過濾率及染料溶出等項目。結果有3款彩色口罩被檢測出含重金屬「鉛」，含量由6至11 mg/kg不等。

消基會董事長黃怡騰表示，彩色口罩中染色劑及彩繪印刷可能含有重金屬，其中「鉛」能對身體多種器官造成傷害，尤其是發育中的兒童，可影響中樞神經發育。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而在PM2.5過濾率方面，消基會將過濾率分成70%以上、55至70%，及55%以下3個等級，經抽查發現6款口罩不達標準（當地醫用口罩標準PM2.5過濾率不得低於80%）。

消基會表示，這些口罩仍可阻擋新冠病毒，只是PM2.5防護力較低。而在甲醛測試中，「正洸醫療口罩花紋版」的染料被驗出可溶出甲醛。

針對水、甲醇、二氯甲烷3種溶劑測試，20款樣本中只有一款未有釋出揮發性有機物。這些揮發性有機物可對人體造成影響，嚴重可為皮膚、眼睛帶來刺激。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

同場加映：理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2



責任編輯：羅嘉欣