涉管有化學易燃液體　18歲男生被控准保釋候訊

▲ 案件今（19日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

18歲學生涉於2019年10月在荃灣廣場外管有2支混合化學品的高度易燃液體，被控1項管有物品意圖損壞財產罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院提堂。涉案學生暫時毋須答辯，案件押後至3月2日再訊，以待辯方索取文件，期間涉案學生准以保釋候訊。

被告何駿賢（18歲），報稱學生，被控1項管有物品意圖損壞財產罪。

控罪指他於2019年10月13日在荃灣廣場外的海盛路上，管有1個膠樽載有144毫升的六氫化苯及六氫化甲苯、180 毫升高度易燃有機溶劑異丙醇及0.02克疑似二氧化矽固體；管有1個玻璃樽載有130毫升的六氫化苯及六氫化甲苯、7毫升高度易燃有機溶劑異丙醇及0.61克澱粉固體；以及管有1支噴漆，意圖使用上述物品損壞他人財產。

辯方今申請押後案件以索取文件，被告暫時毋須答辯，案件押後至3月2日再訊，被告准以1,000元保釋候訊，期間不得離港，須每周到警署報到等。

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記者：林欣樂