【教會N號房】南韓教會爆恐怖性虐案 少女被逼做性奴及淪為生仔機器

南韓教會爆恐怖性虐案，一名牧師被指在過去20年間，逼使多名未成年教徒與其發生性行為，更淪為生仔機器。

韓國時事節目《想知道真相》近日報道，涉事的教會位於南韓安山市「Y教會」，已創辦20年，在區内算有名氣。多名曾寄宿在教會的受害者受訪時表示，父母當年被教會的人遊說，稱教會內有「首爾大學畢業的老師」，負責教小朋友，并保證孩子到20歲回到父母身邊，必定能成為成功人士，且在宣傳片中，拍得寄宿生活美好，孩子出入可坐高級轎車，多名父母信以為真，就將孩子送到教會寄宿，有受害者稱，寄宿在教會最高峰的人數有50人，但真實寄宿生活卻是另一個世界。

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報道指，涉案者是該教會的吳牧師，20年前以與「N號房」類似手法，性虐待超過30名未成年寄宿生。據受害人稱，吳牧師會借「洗脫淫穢罪」為名，要求寄宿學生進入他的房間內，然後以各種變態手法，威迫他們進行性行為，有受害者稱，第一次被牧師性侵時僅8歲。而牧師每次性侵完，都會要求受害者親口說是自己想要，更拍下過程，至少有數千條影片。

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除了牧師，牧師太太亦是加害者之一，她負責管理教會的貢獻費。隨著寄宿生的年齡越大，他們就需要負責承擔教會的「貢獻費」。有受害人稱，他們需要定期參加「黃金聚會」，在聚會上，大家都要將貢獻的金額公開，如金額未達到預期目標，會讓被大家暴力攻擊。

不僅如此，教會的寄宿生更淪為生仔機器，一到20歲左右就會被安排結婚。一名本身育有兩女的媽媽受訪時表示，大女7年前即高三，因失意考上心儀大學而離家出走，7年後，細女某次在巴士上見到姐姐，更從中得知姐姐過去7年間已結婚2次，還生了3個小孩。

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去年12月，3名女受害人以「性虐待」控告吳牧師，事件震驚南韓，該教會的相關人員目前正接受調查中。

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責任編輯：羅嘉欣