東瀛遊遣散全體導遊涉及120人　涉款2,000萬元

▲ 東瀛遊今日（19日）宣布遣散約120名日本團及長線團導遊，遣散費涉款2,000萬港元。陳永康攝

新冠肺炎疫情持續近一年，旅遊業首當其衝，東瀛遊今日（19日）宣布遣散所有導遊，涉及約120名日本團及長線團導遊，遣散費涉款2,000萬港元，以去年1月、疫情爆發前的薪金及年資計算。

東瀛遊今日舉行員工大會宣布有關遣散安排，東瀛遊執行董事禤國全表示，遣散導遊人數涉及約120人，包括日本團及長線團如歐洲及紐西蘭等地。

禤國全解釋，預料短期內未能恢復外遊，惟導遊底薪底，主要靠出團服務費及佣金作為收入，在過去10至11個月已無法出團、銀根較短，故希望讓員工在農曆新年前有錢應急，預計款項將於2月第一個星期發放。

禤續指，公司將按員工過去12個月的正常工作月份收入及年資，以計算遣散費，因去年1月疫情尚未爆發，導遊收入較穩定，故逾9成導遊可領取最高金額，有年資達20年的導遊可獲30萬元賠償。他直言，公司雖可按過去12個月的平均薪金計算遣散費，由於導遊已連續多月「無工開」，固然對公司較有利，但對員工「無咁好」，「大家共事，一齊努力，困難嘅時候唔可以計縮數」，故未有採納。

禤國全承諾，待疫情緩和、行業復蘇後，優先聘請被遣散的員工，按恢復速度逐步聘請；至於公司其他部門包括約數十名領隊均不受影響，公司暫未有計劃再進一步裁員。

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責任編輯：馮琪雅