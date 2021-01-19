兄弟涉5度非禮親妹候判　事主向班主任披露揭發事件

▲ 兩兄弟涉非禮親妹，今於高等法院承認共5項非禮罪候判。(經濟日報資料圖片)

自理能力較差的15歲少女於9歲及12歲時，在住所分別遭兩名當時18至22歲兄長5度非禮。兩人分別非禮胞妹下體及胸部，事主其後告知母親遭大哥性騷擾，母親感驚訝及斥責大哥，性騷擾事件才停止。事主其後向班主任及社工透露事件始被揭發，兩兄弟其後被捕，今（19日）於高等法院承認共5項非禮罪，法官先索取事主創傷報告及被告心理等報告，兩被告還押至2月8日判刑。

兩名被告為兄弟，現年24及22歲，兩人原各被控兩項強姦罪及1項非禮罪，兩人否認所有強姦罪，承認非禮交替罪。大哥被裁定共3項非禮罪成，二哥則被裁定共兩項非禮罪成。

控罪指大哥於2015年6月、2018年11月及12月某日，3度非禮當時9歲及12歲X；被告當時18及22歲。二哥則於2018年12月某日及12月15日，兩度非禮當時12歲X；被告當時20歲。

法官指從辯方得知有報告提及次被告的認知問題，故要求索取進一步報告，並先索取事主創傷報告、被告背景及心理報告後始判刑。首被告代表律師則指，她與被告溝通期間，感到對方比較害羞及不想說話，望心理學家可提供協助。法官押後至2月8日判刑，被告還押候判。

案情指兩被告為X親生哥哥，與父母同住公屋單位，屋內沒有房間，X與父親同睡一雙人床下層，兩被告則睡上床，母親則獨自睡一單人床，後期二哥獨自睡一摺床。

案件首次發生於2015年6月某天，父母均外出，X則不用上學，與兩被告在家，父母均外出。X在單人床上玩手機，二哥則玩電視遊戲。大哥突然到X床上，脫去其褲子，躺在其身後抱著X，以下體觸及X下體，並觸摸其胸部，整個過程維持近半小時。

X於過程中感到不舒服及不喜歡被性騷擾，心情惡劣，由於大哥比她年長，X恐怕會被大哥打，故對其行為沒有任何表示。

及至2018年11月及12月，X遭大哥及二哥分別作出非禮行為，X當時心情惡劣，因兩個哥哥都如此對待她。

X曾告訴母親被大哥性騷擾，但沒有交待細節，母親感到驚訝及斥責大哥，惟X當時未有告知母親亦遭二哥侵犯，因X認為二哥年紀和她比較接近，她比較不介意。

X於2017年9月就讀小學5年級時，班主任留意到X比較沉默寡言及遭同學欺凌，自理能力亦較差，自此特別關注X。

及至X於2019年1月就讀6年級時，班主任跟X傾談期間，X透露被大哥性侵犯，直至告訴母親後才停止。班主任其後聯絡社工跟進，X才向社工透露亦遭二哥侵犯。

兩名被告其後被捕，警誡下承認曾與X有身體接觸，但只是搔其肚臍。

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記者：林育慧