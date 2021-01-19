【太平紋身店】駱振偉譚凱倫再合作　為劇情各自獻出人生第一次

▲ 駱振偉譚凱倫在ViuTV新劇《太平紋身店》再次合作。（曾耀輝 攝）

駱振偉（Thor）和譚凱倫（Helen）在ViuTV新劇《太平紋身店》再度合作，駱振偉和譚凱倫更在《太平紋身店》分別獻出人生第一次，相當敬業。

觀眾在《太平紋身店》內，會看到Helen剪頭髮的過程，她再三強調那不是假髮：「剪短頭髮是對我人生的影響，因為家人的關係，我沒有自信，令我覺得頭髮很重要，一直很保護我的黑色長頭髮不敢剪短。」

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▲ 駱振偉譚凱倫早在3年前合作。（曾耀輝 攝）

剪短頭髮成了Helen的心理關口：「小時候家人曾在言語上攻擊我，直接說我『醜樣』、『不要做女人』、『整容』等，所以一直留長頭髮，希望證明自己很明顯是『女人』，這是我對自己的包裝。」

▲ 剪短頭髮成了Helen的心理關口。（曾耀輝 攝）

Thor也表示，感到Helen剪短頭髮後自覺有點不自然：「但我們看到的是個很『型』的角色造型，很不一樣的Helen，也看到劇組為她度身訂造了很sexy、冷酷的造型。」

幸好身邊的人給了Helen很多鼓勵和信心，令她克服心理障礙。

至於從沒試過「練大隻」的Thor，在接到劇本後首次操肌，可惜受疫情影響，只去了3天健身房便遇上限聚令，唯有在家奮鬥：「改在天台踩單車，買健身器材回家，每天操練兩小時。」

▲ Thor為新劇《太平紋身店》「練大隻」。（曾耀輝 攝）

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疫情下的轉變

《太平紋身店》原定到新加坡、日本、台灣拍攝，受到疫情影響而取消出埠拍攝，計劃永遠趕不上變化。Thor和Helen在日常生活上也有改變。

視毛孩MitMit如兒子的Helen，因應疫情重新訓練MitMit：「疫情前會早晚散步，現在要訓練牠在家上廁所，有時間才會牠帶到人少的地方玩，這也是一個變通。」

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學習適應生活變化

Thor坦言與丹麥籍機師太太Katrine的相處起了很大變化：「從前會經常飛，但這年完全停擺，由拍拖到結婚，我和她的過程都是四、五不見她，但現在她長駐在家中。」

他以「非常不習慣」形容這樣的改變：「其實不只是我，太太也有同感，以前她4、5天會到新的地方，而我則4、5天便可放假，哈哈哈！」

在家中負責洗碗的Thor，以前太太飛前剩下的碗碟會在她回家前才處理：「但現在不行，即使凌晨放工很累也要洗碗，所以我會生氣，但現實就是這樣。去到現在已經1年，早兩天她開始洗碗，當下真的感動流涕。但這是一個過程，令我們的相處模式更緊密。」

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Thor經常和太太說：「我們過了這關便無敵。」因抗疫大家心情也不好，常常困在家中，所以Thor花了很多時間和她討論人生的事情，相處和溝通多了，自己也玩少了IG、玩多了自己的音樂。

同場加映︰姜濤專訪

Helen：

Makeup: 陸希帆

Hair: 高舜源

Thor :

Wardrobe: SPORT b.

Makeup: 陸希帆

Hair: 高舜源

記者：鄭嘉瑤

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