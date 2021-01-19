【好人好事】高中同學35年前意外離世　暖心婦人代友照顧父母終老

▲ 四川一名婦人，代離世高中好友照顧父母35年。

沒血緣的愛令人感動，內地四川一對老夫婦，35年前因養女唐曉玲意外離世，兩人一度失去生存的動力。唐曉玲的高中同學羅朝會決定代好友照顧兩人終老，並指只要他們感到高興，自己永遠都是他們的「女兒」。

綜合內地媒體報導，羅朝會與唐曉玲曾是高中同班同學，兩人形影不離。在35年前，唐曉玲在放學回家途中，不幸被火車貨廂卸下的枕木砸中後腦，當場身亡。事後，羅朝會組織同學捐款，並代表全班同學探望唐曉玲的父母。在交談中她得知唐曉玲其實是兩夫婦的養女，但兩人視如己出，女兒突然離世令他們悲痛欲絕。

唐曉玲下葬當天，唐母因承受不了愛女離世而臥軌自殺，羅朝會在其他人協助下強行帶唐母離開軌道，阻止悲劇發生。

事後羅朝會決定代替好友照顧父母，每天放學後都會去探望他們，幫忙做家務，陪他們散步聊天。在羅朝會的陪伴下，兩夫婦逐漸走出痛失愛女的陰霾，也會稱羅朝會為「女兒」。

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多年來，不少人質疑羅朝會可能是貪圖兩人的房產，才會如此孝敬兩位老人。羅朝會不顧旁人目光，決心照顧兩人終老，

我怎忍心丟下他們不管？我不管他們，我對不起死去的同學，更對不起我的良心。

唐母去年清明節去世，被侄兒接回老家安葬，唐父則回到樂山五通橋區的老家居住。羅朝會表示，曾叫他搬回米易縣與她一家居住，但對方怕睹物思人，一直不太願意回來，堅持在老家生活。

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責任編輯：王明芳