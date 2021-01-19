購買鐳射筆被控管有攻擊性武器等罪　方仲賢否認控罪12月開審

▲ 方仲賢否認藏有攻擊性武器等罪，案件將於12月在區域法院開審。(王仁昌攝)

浸會大學學生會署理會長方仲賢涉2019年在深水埗購買鐳射筆，遭警員拘捕後獲釋，事隔1年後，方被警方正式落案起訴，被控在公眾地方管有攻擊性武器及妨礙司法公正等罪，今（19日）於灣仔區域法院提訊，方否認控罪，排期至今年12月6日開審，預計審期為10天。

被告方仲賢（23歲），被控1項在公眾地方管有攻擊性武器、1項抗拒在正當執行職務的警務人員，及1項妨礙司法公正罪。

控罪指，被告於2019年8月6號在深水埗鴨寮街及桂林街一帶管有攻擊性武器，即10個能發射雷射光束的裝置；及抗拒警長52338；以及在偵緝警員8702檢取被告手提電話前，被告重設手提電話。

案件今轉介到區域法院聽取答辯，被告否認控罪。法官將案件排期今年12月6日開審，並預留10天審期及於10月6日作預審，案件將以中文審訊。

控方指將於審訊中傳召2名市民證人、5名警察證人、7名醫院證人及5名專家證人，並會呈堂10段合計共3小時的閉路電視片段及開源影片。

辯方另申請更改保釋條件，法官批准被告宵禁令推遲兩小時，被告保釋候審期間，仍須於晚上11時至早上7時遵守宵禁令。

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記者：王仁昌