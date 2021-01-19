【古仔童年】古天樂母子溫馨合照激罕曝光　孝順男神買豪宅至今仍跟父母同住

▲ 古天樂童年母子合照再曝光。

男神古天樂出名樂善好施，雖然古仔少提及家人，但古仔對父母極之孝順也是人所共知，近日有網民重溫古天樂的生平事跡，並用心地羅列古仔歷年的照片，當中有不少早年曾曝光的童年照，甚至不乏古仔父母年青照，古仔媽媽的美貌更令不少網民讚賞。

現為演藝人協會會長的古天樂，一向樂於助人，在過去一年疫情期間，古仔在公在私都向社會及有需要的業界人士伸出援手，其投資的飲食生意亦盡力跟員工共渡寒冬，古仔善心人所共知。

▲ 古仔善心人所共知。（取自facebook）

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相對，古天樂對家人私事甚少提及，事實古天樂入行初期，在訪問中也有講及成長經歷，2002年亦曾出自傳《尋樂記》，大方憶述曾行差踏錯，以及長大後的人生目標。

近日有網民整理古天樂的人生故事，又配以不同時候的古仔照片，重溫男神的成長點滴。

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當中不乏古仔的童年家庭照，小時候的古天樂長得肥肥白白，眼仔大大，甚為趣緻。

其中一張舊照便是古仔母親跟兒子的合照，年青時古媽媽樣貌標緻，頗有美女格，難怪令不少網民感到驚艷。

古仔曾當洗碗工人

古天樂父親是當年的粵劇演員高峰（原名古振光），後來古父轉行，一家人過著小康之家生活。古天樂讀書成績不特別出眾，故15歲已踏入社會工作，當演員前做過很多份工，比如搬運工人、保安、售貨員、快餐店員等。古仔在2002年於自傳稱，印象最深是在酒樓洗碗，在首天上班，更被安排洗蛇，令古仔一輩子難忘。

古天樂在1995年憑《神鵰俠侶》走紅後，曾承認少年時誤交損友，曾判入教導所服刑22個月，後來改過自新，重新做人。

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▲ 古天樂對前輩藝人同樣十分照顧。

據知古天樂童年時，全家住在太平道，後來古天樂在演藝界大紅，舉家遷上加多利山，但太平道舊居並沒放售，古仔視為祖屋，讓古老太不時回去打理，又可與街坊聚舊。

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傳為媽媽買郵艇賞煙花

孝順仔古天樂由默默無聞到成為大明星，現時居於貝沙灣豪宅，仍跟父母住在一起，古仔一有時間，便會幫媽媽做家務，令家人住得舒服安樂。

古天樂所有事情都以家人為先，更有傳曾斥資5千萬購入遊艇，只因可讓母親跟朋友在節慶日子在維港欣賞煙花。

而古天樂因意識到父母漸年長，過去亦一直為家庭付出，甚少享受人生，因此體會要珍惜眼前人，無論多忙碌亦會抽時間陪家人，帶他們出外遊玩，非常有孝心。

同場加映：陳卓賢及顧定軒專訪