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【新冠肺炎】本港新增56宗確診個案　55宗本地個案23宗涉源頭不明感染

社會 16:38 2021/01/19

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本港今日新增56宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例，今日另有逾60宗初步確診，其中約30宗是在油麻地臨時檢測中心或流動站找出。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君指，今日新增的個案約有10宗的確診人士是居油麻地；有32宗是與其他個案相關，包括一宗涉中九龍幹線中段隧道工程群組。在55宗確診的本地個案中，部分個案是南亞人士，涉及學生、建築工、保安員、清潔工、食肆和NGO員工；另有17宗是尼泊爾人、2宗是印度人，以及3宗是孟加拉人。

柴灣峰華邨曉峰樓昨日安排12樓以下13室居民撤離，今日再多一個不屬13室單位確診，另有一宗與早前個案相隔數層的13室初步確診個案，經與專家研究後，擔心有向上傳播的風險，故安排13樓13室以上的居民撤離。詳情即看：【下一頁】

醫管局有2名文員初步確診，分別於油麻地普通科門診和新界東聯網人力資源部工作，沒有病人同事列密切接觸者，詳情即看：【下一頁】

政府宣布，將指定強制檢測範圍擴至深水埗，而油麻地強制檢測區內劃核心區，範圍包括北至北海街，東至廟街兩旁，西至新填地街，南至寧波街，受影響大廈約有70幢。詳情即看：【下一頁】

限聚令、禁晚市堂食、口罩令等措施到明日（20日）屆滿，政府宣布會延長一周，直至本月27日，詳情即看：【下一頁】

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同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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記者：郭詩詩

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