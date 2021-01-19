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【確診大廈】柴灣峰華邨曉峰樓全部13室居民須撤離　油麻地再多3幢大廈居民須強制檢測

社會 16:51 2021/01/19

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（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例；今日另有逾60宗初步確診。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，柴灣峰華邨曉峰樓昨日安排12樓以下13室居民撤離，共有24人須送往檢疫中心，今日再多一個不屬13室單位確診，另有一宗與早前個案相隔數層的13室初步確診個案，經與專家研究後，擔心有向上傳播的風險，故安排13樓13室以上的居民撤離。

她又指，再多3幢大廈會列入強制檢測範圍，包括：

  • 廟街1號，兩個單位有個案，分別涉及3人及1人
  • 上海街197號，屬強制檢測區域，1個單位，涉及1人
  • 偉晴街偉晴閣，屬強制檢測區域，1個單位，涉及1人

徐德義指，油麻地和佐敦指定區域內，截至昨日已有37幢大廈列入強制檢測，有1萬3千4百居民接受檢測，會進一步擴闊大廈為基礎的強制檢測，包括在指定區域劃出核心區域，北至北海街、東至廟街、南至寧波街、西至新填地街，由於核心區域較多大廈環境較差，部分屬「三無大廈」，核心區全部大廈居民均須接受強制檢測，料涉及約70幢大廈。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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