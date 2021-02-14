上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元

近年房委會推售綠置居屋苑，被指單位面積偏細，上期柴灣及青衣項目更罕見滯銷。至於下一期推售的鑽石山啟鑽苑，料5月可申請，近日網上討論區流出屋苑圖則，披露可住4或5人的「丁類單位」，佔興建總數2,112伙約25%，即提供531伙，兩睡房間隔跟毗鄰居屋啟翔苑大單位相若，或近500平方呎，若住戶接受「黑廳」環境，或可在1客廳間多一間房，即可分間成三房戶。

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鑽石山前大墈村地皮，正興建約7座公營房屋，分別有2座出租公屋，去年推售的2座新居屋啟翔苑，以及計劃5月推售的3座綠置居啟鑽苑。綠置居提供2,112伙，預計2024年第一季入伙。

房委會早前公布，單位室內樓面面積由14.1至37.7平方米不等，但單位實用面積則於接受申請前才公布。按近年慣例，綠置居項目原本是出租公屋，單位戶型跟典型公屋相同，主要有4款單位，分別是「1人或2人單位」、「2人或3人單位」、「3人或4人單位」，以及「4人或5人單位」。

網上討論區傳出鑽石山綜合發展區的單位圖則，推算啟鑽苑提供337伙「1人或2人單位」、722伙「2人或3人單位」、522伙「3人或4人單位」，以及531伙「4人或5人單位」。按圖則推算，最細的單位面積約180多平方呎，至於較大的「4人或5人單位」，提供兩個梗房，客廳更可間出多一個床位或小房，打造成三房間隔，單位面積料跟啟翔苑較大單位相若，約460至500平方呎。

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按現行定價機制，綠置居折扣率較上次推售居屋的折扣率，高10個百分點。而去年居屋以市值六折推售，料啟鑽苑應以市值五折發售。倘以啟翔苑推售時的平均呎價8,918元參考，假設項目評定市值相若，推算綠置居平均呎價約7,432元，估計細單位售價約130萬元起，大單位約370萬元左右。反觀「一街之隔」的啟翔苑，去年推售502呎大單位就要489萬元。

被指面積細小的綠置居項目，或有部分餘貨於今年重推。2019年底推售的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，共推售3,696伙，但僅提供440伙兩房單位，面積455至471平方呎，佔總量不夠12%，去年揀樓初期已悉數售出，但約180呎的細單位卻滯銷，餘下523伙未售。

房委會推售啟鑽苑前，資助房屋小組將開會討論平均售價及銷售安排，之後對外公布。

根據香港測量師學會頒布的《量度作業守則》，「室內樓面面積」是量度至單位外牆和／或分隔牆的內表面的面積；「實用面積」量度至包括單位外牆和相鄰單位分隔牆中線的厚度。房署稱，一般來說「室內樓面面積」和「實用面積」是有直接關係，而且通常一個單位的「實用面積」數值會比較「室內樓面面積」數值為大。

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記者：吳卓峰