【死亡個案】再多42名確診病人出院　39人情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例；另今日有約60宗初步確診。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

庾慧玲指出，再多2名確診病人死亡，而截至早上9時，醫管局過去24小時錄得61宗呈報個案，而今日再多42名確診病人出院，至今共有8,827名確診病人康復出院，現時共有639名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中39人情況危殆，28人情況嚴重，其餘572人情況穩定。疫情至今累計有164名確診病人離世。

她又表示，現時有639人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當39人情況危殆、28人嚴重及572人穩定；現時正使用1,226張負壓病床及678間負壓病房，使用率分別67%及74.3%。

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記者：陳麗娜