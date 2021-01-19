【新冠肺炎】指定強制檢測範圍擴至深水埗　油麻地強制檢測區內劃核心區

▲ 徐德義表示，指定強制檢測範圍擴至深水埗，另油麻地強制檢測區內設劃核心區（ 程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例，今日另有逾60宗初步確診。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情，多項社區距離措施到明日（20日）屆滿。

徐德義表示，截至昨日，有37棟被納入強制檢測，超過13,400市民接受檢測。他續指，政府指定檢測區內劃出核心區，範圍包括北至北海街，東至廟街兩旁，西至新填地街，南至寧波街，受影響大廈約有70幢。

徐德義亦指，指定強制檢測範圍將擴至深水埗，考慮因素包括大廈環境較差、屬「三無大廈」及有較多確診個案的區域，故今晚將刊憲在深水埗劃設區域，範圍包括西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南到荔枝角道，政府將會在楓樹街運動場設立流動採樣站，以及延長官涌體育館及廣東道流動採樣站。

▲ 油麻地強制檢測區內劃核心區（紅圈所示）

▲ 指定強制檢測範圍將擴至深水埗，範圍包括西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南到荔枝角道

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行政長官林鄭月娥今早在行會前見記者時表示，深水埗將成為第二個檢疫小區，稍後公布確實範圍。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒