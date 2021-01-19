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【新冠肺炎】醫管局2名文員初步確診　沒有病人同事列密切接觸者

社會 16:55 2021/01/19

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醫管局2名文員初步確診沒有病人同事列密切接觸者。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例；另今日有約60宗初步確診。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

庾慧玲指出，一名油麻地普通科門診的收銀處文員初步確診，星期日在門診進行測試，昨日確診，患者在1月17日最後上班，感染控制組進行了個案追蹤，該名患者主要職責是收錢，沒有接觸病人，工作時有配帶合適的防護裝備，沒有病人和同事列為密切接觸者，暫時未找到感染源頭。

另外，新界東聯網有一名人力資源部文員亦初步確診，工作地點為沙田醫院，昨日在職員門診求診，昨晚初步確診，於1月15日最後上班，主要擔任文職工作，上班時有配帶外科口罩，暫時未找到感染源頭。

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳麗娜

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