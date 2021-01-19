【失業裁員潮】本港最新失業率升至6.6%　為16年來高位

▲ 財政司司長陳茂波早前預計，最新失業率勢將升破近期的16年高位。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續對本港經濟民生造成壓力，財政司司長陳茂波早前預計，最新失業率勢將升破近期的16年高位。政府統計處今日（19日）公布最新去年10至12月的失業率為6.6%，較9至11月增加0.3個百分點，創下16年來高位。而就業不足率則保持不變，維持於3.4%的水平。

去年10至12月的失業人數為24.58萬人，較9至11月增加約1500人；同期的就業不足人數亦由上升至13.38萬人，增加約700人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率回升0.5個百分點至10.6%。其中，餐飲服務活動業的失業率升至13.8%。多個其他行業的失業率亦上升。

勞工及福利局局長羅致光表示，本地第四波疫情在11月後期開始爆發，導致勞工市場再度惡化。他指，由於本地第四波疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。政府最近已推出針對性措施，為受重創的行業提供進一步支援，並將繼續密切留意相關情況。

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記者：徐紹軒