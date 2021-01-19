  • 16°C
香港時間 : 2021119日 (週二) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業裁員潮】本港最新失業率升至6.6%　為16年來高位

社會 16:30 2021/01/19

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

財政司司長陳茂波早前預計，最新失業率勢將升破近期的16年高位。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續對本港經濟民生造成壓力，財政司司長陳茂波早前預計，最新失業率勢將升破近期的16年高位。政府統計處今日（19日）公布最新去年10至12月的失業率為6.6%，較9至11月增加0.3個百分點，創下16年來高位。而就業不足率則保持不變，維持於3.4%的水平。

去年10至12月的失業人數為24.58萬人，較9至11月增加約1500人；同期的就業不足人數亦由上升至13.38萬人，增加約700人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率回升0.5個百分點至10.6%。其中，餐飲服務活動業的失業率升至13.8%。多個其他行業的失業率亦上升。

勞工及福利局局長羅致光表示，本地第四波疫情在11月後期開始爆發，導致勞工市場再度惡化。他指，由於本地第四波疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。政府最近已推出針對性措施，為受重創的行業提供進一步支援，並將繼續密切留意相關情況。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

東瀛遊遣散全體導遊涉及120人　涉款2,000萬元
今日 15:23
東瀛遊遣散全體導遊涉及120人　涉款2,000萬元
【公務員在家工作】因應疫情持續　政府僱員特別上班安排延長至1月27日
今日 12:04
【公務員在家工作】因應疫情持續　政府僱員特別上班安排延長至1月27日
【年宵花市】消息指年宵花市將重開惟攤檔數目減半　社交距離措施延長一周
今日 15:10
【年宵花市】消息指年宵花市將重開惟攤檔數目減半　社交距離措施延長一周
失業 裁員 疫情 陳茂波 政府統計處 失業率 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足
17:27 2021/01/18
【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
18:00 2021/01/14
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯