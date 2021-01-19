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【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約

娛樂 16:42 2021/01/19

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樂易玲再談及黃心穎去向。

黃心穎有份參演的《堅離地愛堅離地》將於本周大結局，亦即是心穎有份參演的TVB劇已清倉。早前一直有傳心穎因偷食許志安被TVB雪藏，可是同時受TVB的8年長約綁死，於是她向TVB要求「放生」。

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理的樂易玲，在今天（1月19日）現身馬浚偉的教育中心開幕禮，對於有指黃心穎被長約綁死一事回應。

【小三下場】黃心穎被大台長約綁死進退兩難　疑轉幕後發展求TVB放生

樂易玲跟馬浚偉今日出席活動，樂小姐再談及心穎去向。（東星圖片）

【堅離地愛堅離地】同劇3個演員涉桃色新聞　黃心穎慨嘆：好辛苦先捱到今時今日

心穎保持最佳身段

樂小姐透露，她在上周曾約心穎一起吃早餐，以看一看對方近況及有何想法：「覺得她是開心的，有好多朋友關心，她表示有做運動，見到她好Fit。」即是心穎雖然未有演出，仍然保持最佳體態。

雖然心穎保持好身段，隨時可以復出，可是樂小姐透露心穎暫時無意復出到幕前，並稱：「大家都明，要出來工作都要觀眾接受。」

樂小姐又指，如果心穎復出只會令「安心事件」再翻炒：「這件事都淡忘，自己都有自己生活，再諗清楚接著如何做。」

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樂小姐：約心穎再細談詳情

至於有傳心穎一直被雪藏以至已1年多零收入，可是同時被TVB的8年長約綁死不能跳槽。問樂小姐會否考慮解約，好讓心穎轉工，樂易玲回答稱：「當時她是公司力捧的一批花旦之一，都簽了好耐，沒數過幾多年，但一定,不會少過那個數（8年）。 」

樂小姐並說：「沒必要即刻講分手，希望再約她出來再詳細講。」

《堅離地愛堅離地》應是心穎最後TVB劇集。

另外，樂小姐表示其實心穎以前在的工作量不少，甚至現時尚有些工資留在TVB仍未取：「下次會帶給她。」

而黃心穎在今天中午於IG story上載圖片及影片，從中顯示她吃桃膠，難怪樂小姐稱心穎保養得不錯。

（取自黃心穎IG）

同場加映：張振朗專訪

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