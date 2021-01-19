陳茂波料本港全年經濟可恢復正增長　「抗疫成效是關鍵」

▲ 陳茂波預計，本港2020年全年經濟會收縮6.1%。（資料圖片））

財政司司長陳茂波預計，本港經濟今年下半年會呈現較強的復甦動力，全年經濟可恢復正增長，強調抗疫成效是經濟何時好轉的關鍵。

陳茂波今日在「2020香港零售管理協會年度頒獎禮」上發表錄影致辭是指，本港經濟先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連打擊，而陷入深度衰退。他估計，2020年全年經濟會收縮6.1%，即連續兩年經濟呈負增長。又估計，香港經濟今年上半年仍面對較大挑戰，而下半年會呈現較強的復蘇動力。

他續稱，以上的預測仍受很多內外因素影響，強調抗疫成效是經濟何時好轉的關鍵。外圍環境方面，內地、歐美及日本其他主要經濟體的疫情和經濟狀況，均會影響香港的外貿、金融市場和投資情緒。而美國新總統就職，中美關係往後的發展，以及其他地緣政治局勢的變化等，亦會影響全球的經濟復蘇前景和市場的情緒和信心。「總的來說，我們面對的外圍環境複雜多變，充滿不確定性。」



陳茂波又提到，因應疫情，個人消費行為以至很多企業的商業模式都出現結構性變化，認為即使日後疫情退卻，零售業加速數碼化和科技化是不可逆轉的趨勢，建議要做到「線上」、「線下」的服務和管理有機結合，為消費者提供最好的消費體驗，才能成功留住顧客，並在日後經濟復蘇時，及早突圍而出，進一步擴大生意版圖。

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責任編輯：林曉君