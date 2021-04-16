【靚太廚房】果欄達人講解5款熱買蕃薯　日本安納芋受歡迎澳洲蕃薯夠罕有

蕃薯有豐富的纖維，食用方法廣泛，而且營養價值高，所以近年不少因為健康關係而選擇食蕃薯。蕃薯種類繁多，到底如何選擇最好吃又最靚蕃薯？讓果欄專家琪琪和你詳細講解！

果欄游炎記負責人琪琪表示今年有5款熱買的蕃薯，主要來自日本和印尼，全都深受港人歡迎。另外，她亦介紹一款來自澳洲的蕃薯，亦相當特別的。

▲ 果欄游炎記負責人琪琪指日本和印尼番薯一直深受港人歡迎。（曾嘉文攝）

點擊大圖了解更多高纖食物種類：

▼ 點擊圖片放大 +2

1） 印尼蜜糖蕃薯

▲ 印尼蜜糖蕃薯。（曾嘉文攝）

印尼蜜糖蕃薯形狀長身、口感較濕笠，肉質香甜嫩滑，濃濃的蜜糖汁是其一大特色。表皮依附較多泥，建議食用前要去皮，適合燒烤、蒸或煨製，蜜糖味會更香濃，更好吃。

產地：印尼

甜度：3.5/5

價格：$20-25（1包）

2）印尼紫番薯

▲ 印尼紫番薯。（曾嘉文攝）

印尼紫肉蕃薯外皮呈啡或紫色，口感較粉身，味道比紫薯清甜，而且肉質細膩滑囗，散發蜜糖的香甜，可以用來做甜品。食用前建議去皮，適合煨製或蒸煮蕃薯，因水份較多，會比較好吃。

產地：印尼

甜度：3.5/5

價格：$20-25（1包）

3） 日本安納芋蕃薯

▲ 日本種子島安納芋番薯。（曾嘉文攝）

日本種子島安納芋蕃薯，一直受大眾歡迎。它的形狀偏細小，外皮呈深橙至深黃色，口感非常綿密，甜中帶蜜香，適合老人家和小朋友吃，而且建議去皮後食用。琪琪表示供應商指烤焗過後會再甜一點，糖度可高達40度以上。

產地：日本種子島

甜度：4/5

價格：$25-28（1包）

4） 日本金時蕃薯

▲ 日本金時番薯。（曾嘉文攝）

日本金時蕃薯外皮呈紫紅色，內裏呈金黃色，口感鬆軟，香甜軟滑，而且甜度適中。適合燒烤、蒸或炸，甚至連皮食，同樣甘甜美味。

產地： 日本德島

甜度：3.5/5

價格：$30-35（1包）

5） 澳洲蕃薯

▲ 澳洲白皮紫芯蕃薯。（曾嘉文攝）

澳洲白皮紫芯蕃薯，屬罕有品種。外形窄身瘦長，外皮呈啡白色，內裏有一紫圈。口感軟綿，有別於平常深紫色的紫心蕃薯，有著淡淡的清甜。琪琪建議隔水蒸15-20分鐘後進食，口感會更佳。

產地：澳洲

甜度：3.5/5

價格：$25-$28（1磅）

揀靚蕃薯小貼士：

1） 可輕力摸一摸蕃薯頭尾部，因為蕃薯爛的話會是這兩個部分。同時注意表面是否光滑，若是凹凸不平、有坑洞、裂痕或斑點，則不建議選擇。如果聞到臭味或質感軟或出現兩節色，代表蕃薯開始變壞。

2） 琪琪又指如果見到蕃薯長芽，是因為蕃薯在未完熟透時，是充滿水份的，被人強迫摘下後，放進密封膠袋內，水份未能釋出，再加上經歷數天的行程才能到達目的地，所以會長芽。或者蕃薯被擺放一段時間也會長芽，如擔心的話不建議吃。

蕃薯幫助排毒

註冊營養師楊盈希Hayley（Nutri Life 營養顧問中心）曾接受訪問指，番薯含有豐富纖維，刺激腸道蠕動，亦有助保持腸道細胞健康。蕃薯亦能提供抗氧化營養素，例如胡蘿蔔素或花菁素（紫番薯），有助保持細胞正常生長，減低變異機會，從而減低患癌風險。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧